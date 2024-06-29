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小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網嚇傻：性別反轉就完了

▲▼小劉醫師發文討論男患者下體尺寸　網嚇傻：性別反轉就完了。（圖／翻攝threads）

▲小劉醫師發文如上。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》主角小劉醫師原型人物「劉宗瑀」，過去曾因攻擊YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」而道歉。沒想到，小劉醫師近日在社群發文，談及與護理師聊天談論男患者下體尺寸的過程，讓網友看完傻眼。

小劉醫師27日在threads發文表示，最近聽到護理師們討論男患者的最粗紀錄，其中有人提及「粗到無法穿過衛生紙筒的洞」，瞬間讓在場的人驚呼連連。此外，小劉醫師也笑著拿不同尺寸大小的衛生紙筒拍攝示意圖。

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網友看完紛紛留言，「公開討論別人性器官好嗎」、「難以想像，如果是一堆男護理師，在討論女病患的下體尺寸或特徵……這有可能善了嗎」、「這真的蠻噁的 男女講這種話我都沒辦法接受」、「兩性平權？看看這發言，我們離平權還遠的很」、「性別對調，妳們大概會完蛋。炎上道歉然後被迫辭職都有可能」。

也有人表示，當女性討論男性身體器官時，往往少受到批評，也較少被貼上下流或低俗的標籤，這是他從有記憶以來的觀察，「女權意味著平等，而不是特權」，「我們應追求的是人權的平等，而不是『不符合自身利益=不平等』，這是將個人利益與不平等混淆」。

由 @drlisaliu 發佈
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