拜登災難級辯論　分析：美國盟友開始為川普回歸做準備

▲美國前總統川普與總統拜登辯論。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

數名分析家指出，2024美國總統選舉首場辯論雖甚少提到外交政策，但現任總統拜登（Joe Biden）表現欠佳將使美國盟友為前總統川普（Donald Trump）重返白宮開始做準備。

路透社報導，拜登支持者曾期盼，這場辯論能消除外界對他年邁無法勝任第二任期的疑慮。有些國會議員、分析家及投資人也說，這場辯論為川普注入一劑強心針。

前日本外交官、日本智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究主任宮家邦彥（Kunihiko Miyake）表示，「川普並未贏得辯論，但拜登可能已崩潰」。

他說：「和8年前不同，我們與其他歐洲和亞洲盟友同樣準備地更充分。儘管如此，川普仍是讓人難以捉摸。」

韓國智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員李彼得（Peter Lee）表示，這場辯論「更加提升」川普重返執政的可能性，他預估川普將再度「非常強硬地」施壓盟友提高國防支出。

韓國有進投資證券公司（Eugene Investment & Securities）分析師李在一（Lee Jae-il）則說，依賴美國市場的企業也將會審慎以待，因為「川普在主政期間曾頒布許多與關稅相關的政策」。