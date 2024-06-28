吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫師曝3大功效：喝豆漿也可以

▲謝宜庭表示，只要早上喝無糖豆漿、晚上吃板豆腐，就能讓減重變健康的路事半功倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在有許多人受到脂肪肝困擾，也不曉得該如何改善。對此，醫師謝宜庭分享一篇研究，只要每天攝取100mg的大豆異黃酮，連續12周就能降低肝臟的發炎指數、脂肪肝的程度也會隨之減少，只要好好參考，或許能在瘦身的過程中擺脫脂肪肝。

謝宜庭醫師在臉書粉專「好日子診所」上分享，脂肪肝所引起的肝臟發炎，不限於肥胖患者，有時候即便四肢纖瘦，但內臟脂肪高，也可能患上脂肪肝。

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不過，謝宜庭表示，今年5月有研究報導，每天攝取100mg的大豆異黃酮，只要連續12周，就能降低肝臟發炎指數，且在超音波底下，也能看到這些人脂肪肝的程度減少。

▲謝宜庭表示，只要早上喝無糖豆漿、晚上吃板豆腐，就能讓減重變健康的路事半功倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



謝宜庭還說，之所以有些效果，可能是因為大豆異黃酮具有抗氧化特性，能夠減少肝臟中的發炎反應，保護肝臟細胞免受損傷。

此外，謝宜庭提到，大豆異黃酮還能夠調節脂質代謝、減少肝臟內脂肪堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎。謝宜庭補充，胰島素阻抗是脂肪肝肝炎常見的病因之一，有些研究表明，黃豆異黃酮能夠提高胰島素敏感性，有助於預防脂肪性肝炎。

謝宜庭最後總結，雖然這項研究當中，受試者是攝取大豆異黃酮保健品，但其實只要早上一杯無糖豆漿、晚上吃一盒板豆腐，就能攝取足量的大豆異黃酮、優質蛋白，讓減重變健康的路上事半功倍。