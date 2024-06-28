陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

▲大陸常見的電商平台，天貓、拼多多、淘寶、京東。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國互聯網絡資訊中心（CNNIC）28日發布的《互聯網輔助數位消費發展藍皮書》指出，中國網路購物用戶規模已超過9億人，而90後的網購使用率甚至已達95.1%。銀髮族的網購比率更是成長快速，60歲以上的長者網購使用率為69.8%。

據《澎湃新聞》報導，隨著網路科技不斷發展，造福人類生活，網路消費使用者群體不斷打破年齡、性別、地理等因素限制，出現了90後（指西元1990年至1999年出生）、00後（指西元2000年至2001年出生）、銀髮族、女性群體和農村群體等網路消費新勢力。

▲90後的網路購物使用率達95.1%。（圖／CFP）

根據統計指出，90後、00後是網路消費的主力。90後、00後網路購物使用率分別達95.1%、88.5%，在個人化消費、國貨消費、智慧消費等領域較為活躍，是最主要的、消費需求最豐富的網路消費族群。

中國60歲以上的銀髮網路購物使用率為69.8%，在健康醫療、文旅出行消費表現突出，健康型、享受型消費升級趨勢明顯。

▲銀髮族網購族群正快速成整中。（圖／CFP）

數據顯示，女性網路購物使用率達85.4%，對美妝護理、服飾、金銀珠寶等品項的消費更為突出，網購比例較男性分別高出27.9、8.1和2.8個百分點。

除此之外，鄉村民眾的線上消費能力不斷增強，網路購物比例達76.7%。鄉村民眾更熱衷於在短影音平台上購物，使用比例高於城鎮民眾1.2個百分點。

《藍皮書》顯示，網路在促進新消費模式發展、帶動形成新消費熱點、推動新消費群體崛起等方面持續發揮積極作用，助力網購成為擴大內需、促進經濟高品質發展的重要引擎。