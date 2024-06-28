　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

▲大陸常見的電商平台，淘寶、拼多多、天貓、京東。（圖／CFP）

▲大陸常見的電商平台，天貓、拼多多、淘寶、京東。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國互聯網絡資訊中心（CNNIC）28日發布的《互聯網輔助數位消費發展藍皮書》指出，中國網路購物用戶規模已超過9億人，而90後的網購使用率甚至已達95.1%。銀髮族的網購比率更是成長快速，60歲以上的長者網購使用率為69.8%。

據《澎湃新聞》報導，隨著網路科技不斷發展，造福人類生活，網路消費使用者群體不斷打破年齡、性別、地理等因素限制，出現了90後（指西元1990年至1999年出生）、00後（指西元2000年至2001年出生）、銀髮族、女性群體和農村群體等網路消費新勢力。

▲。（圖／CFP）

▲90後的網路購物使用率達95.1%。（圖／CFP）

根據統計指出，90後、00後是網路消費的主力。90後、00後網路購物使用率分別達95.1%、88.5%，在個人化消費、國貨消費、智慧消費等領域較為活躍，是最主要的、消費需求最豐富的網路消費族群。

中國60歲以上的銀髮網路購物使用率為69.8%，在健康醫療、文旅出行消費表現突出，健康型、享受型消費升級趨勢明顯。

▲▼銀髮族也愛用手機網購。（圖／CFP）

▲銀髮族網購族群正快速成整中。（圖／CFP）

數據顯示，女性網路購物使用率達85.4%，對美妝護理、服飾、金銀珠寶等品項的消費更為突出，網購比例較男性分別高出27.9、8.1和2.8個百分點。

除此之外，鄉村民眾的線上消費能力不斷增強，網路購物比例達76.7%。鄉村民眾更熱衷於在短影音平台上購物，使用比例高於城鎮民眾1.2個百分點。

《藍皮書》顯示，網路在促進新消費模式發展、帶動形成新消費熱點、推動新消費群體崛起等方面持續發揮積極作用，助力網購成為擴大內需、促進經濟高品質發展的重要引擎。

ET快訊
張奕與張育成同披悍將戰袍是緣分　「很期待一軍初登板」
《墨雨》長公主「暗踩劉亦菲」　留言被抓包
日本森永「嬰兒餅乾」疑有動物糞便！食藥署證實了
軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了
快訊／陳准舟請辭新光金董座
快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走張奕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸大一情侶圖書館外「掀衣喝飲料」！忘情畫面學生看傻眼

陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

小米副董套現7.4億！　股價暴跌逾7%拖累港股

南通長江水域「大船壓小船」一船沉沒　6人落水2人仍失聯

蜜雪冰城新品「一股脚臭味」！顧客：像抹布水　官方稱是天然清香

陸女在大阪街頭「騎電動行李箱」被罰　日警方：涉嫌無照駕駛

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場　「螺販子」：只要有貨我就收

寮國對陸客實施15天免簽　暑期旅遊訂單激增140%

人手不足！陸特斯拉召回部分辭退員工　連HR都要上陣賣車

阿根廷向中國返還「14件非法出境文物」　有7件青春秋晚期銅甬鐘

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

林襄單身中認「我個性有問題」

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

陸大一情侶圖書館外「掀衣喝飲料」！忘情畫面學生看傻眼

陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

小米副董套現7.4億！　股價暴跌逾7%拖累港股

南通長江水域「大船壓小船」一船沉沒　6人落水2人仍失聯

蜜雪冰城新品「一股脚臭味」！顧客：像抹布水　官方稱是天然清香

陸女在大阪街頭「騎電動行李箱」被罰　日警方：涉嫌無照駕駛

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場　「螺販子」：只要有貨我就收

寮國對陸客實施15天免簽　暑期旅遊訂單激增140%

人手不足！陸特斯拉召回部分辭退員工　連HR都要上陣賣車

阿根廷向中國返還「14件非法出境文物」　有7件青春秋晚期銅甬鐘

103台人峇里島被捕！鹹粥阿嬤憂19歲孝孫在那裡　刑事局回應了

快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

台東波浪屋山海聚落市集將登場　暢享原住民工藝與美食

張奕與張育成同披悍將戰袍是緣分　「很期待一軍初登板」

孫安佐登成人平台直播「內幕曝光」！　願高度配合陳沂...唯一禁忌這話題

南消結合環保局喜樹柴油車排煙檢測站　提升防火意識

陸大一情侶圖書館外「掀衣喝飲料」！忘情畫面學生看傻眼

難怪易出油又掉髮！專家揪「3大洗頭壞習慣」：超多人都犯過

此生必住！模里西斯絕美親子度假村　免費海上滑水、專人帶小孩

《換乘戀愛3》成員最新近況！8人私約小旅行　宥靜親曝選前任真實心境

脫北正妹水底下熱舞　秀高難度特技「走牆壁」

大陸熱門新聞

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

陸女勇救日本母子身亡！被刺傷仍從身後抱住兇手

中國女勇救日本母子遭捅數刀　搶救多日傷重身亡

正妹直播一半突全身僵直倒地 驚悚畫面瘋傳

盧沙野再吐驚句台灣是叛亂政權：中國隨時有權驅逐

陸女在大阪街頭「騎電動行李箱」被罰

買2便當拿6雙筷子！女大生遭學餐人員罵偷竊

陸女救日本人被捅死！日駐華使館「降半旗」致敬

陸兩防長神隱內幕曝光！同時因受賄被開除

福州赴馬祖踩線團29日出發　3天行程曝　

白衣女酒喝一半全臉慘白突倒地身亡

帶葡撻上飛機被沒收吃掉？香港快運證實了

違法獲利591元　青島一公司被開8344萬天價罰單

寮國宣布對大陸免簽　包含港澳台

更多熱門

相關新聞

代孕合法化　讓台灣再度成先驅！

代孕合法化　讓台灣再度成先驅！

前陣子，衛福部提出「《人工生殖法》修正草案」，納入了代理孕母制度，筆者從一個在美國長大，正在學習台灣語言和文化，以及女權研究者的角度，我可以肯定地說，台灣應該像美國許多州一樣，將代孕合法化。

女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診

女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

關鍵字：

網路消費網購90後銀髮族女性

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面