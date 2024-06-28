寮國對陸客實施15天免簽　暑期旅遊訂單激增140%

▲遊客在寮國景點拍照。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

寮國宣布對中國大陸實施15天團隊遊免簽政策後，大陸多家旅遊平台的數據顯示，寮國相關關鍵詞的搜索熱度瞬時上漲。飛豬國際機票運營負責人徐傑表示，接下來寮國有望迎來更多中國遊客尤其是親子家庭型遊客的到訪。

據《澎湃新聞》報導，大陸旅行平台去哪兒指數顯示，消息公布後，寮國首都永珍的搜索量按周增長91%，永珍也是搜索增速最快的城市第十名。

此外，永珍作為國際火車目的地，在去哪兒平台的瞬時搜索量比前一小時增長3倍。攜程平台上，寮國相關關鍵詞搜索熱度較前一日增長87%。

飛豬數據顯示，免簽政策發布1小時內，飛往寮國的機票搜索熱度激增近一倍，昆明、廣州、成都等是近期前往寮國旅遊的熱門出發城市。

攜程披露的數據顯示，今年以來，中國內地遊客赴寮國旅遊訂單同比增長約1倍，暑期赴寮國旅遊訂單按年增長超140%，處於暑期出境目的地國家中增速前10。

不過，值得注意的是，根據29號文件的內容，中國大陸及港澳「台」遊客赴寮國旅遊的行程，需要由寮國旅遊公司組織並獲得新聞文化旅遊部的許可。

「這個政策首先是利好旅行社」，嶺南集團旗下廣之旅新聞發言人官鍵表示，和東南亞其他國家相比，不論是自由行還是跟團游，選擇寮國的遊客都不如東南亞其他幾個熱門國家多，且如果是首次去寮國旅遊，大部分遊客可能也不太會選擇自由行。

官鍵指出，「如果是完全放開的免簽，對旅行社而言未必是好事，但團隊免簽絕對是好事。肯定是利好老撾（寮國）了。」