全台15縣市亮高溫燈「飆破36度」　時力籲政府啟動「高溫假」修法討論

▲未來一周高溫炎熱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

未來一周高溫炎熱，局部高溫可能飆破36度，對此，時代力量今（28日）表示，根據去年人力銀行的調查，超過九成勞工贊成增設高溫假，長時間在高溫環境下工作將危害健康、安全，甚至致命。政府應積極展開「高溫假」相關法案的討論，當溫度達一定標準時，讓在高溫環境工作的勞工能擁有退避權。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周上午高溫炎熱，各地高溫近中午可到34度以上，會出現36度或更高溫度，為非常炎熱天氣，下午以午後熱對流為主，下午有較大雨勢。

時代力量表是，根據氣象署的最新預報，全臺多個縣市依然面臨高溫挑戰，氣溫達36度以上，使得戶外活動幾乎成為不可能。時代力量表示，近年來臺灣不斷創下高溫紀錄，讓「高溫假」議題浮上檯面。

時代力量指出，根據去年人力銀行的調查，超過九成勞工贊成增設高溫假，長時間在高溫環境下工作將危害健康、安全，甚至致命。時代力量前立委邱顯智曾批評，儘管勞動部呼籲業主及從業人員留意熱危害並實施專案勞檢，但在改善措施和裁罰力度方面仍然不足，呼籲政府應強化相關措施，改善勞動環境。

時代力量強調，面對全球氣候變遷加劇，高溫工作環境將更加嚴峻，政府應積極展開「高溫假」相關法案的討論，當溫度達一定標準時，讓在高溫環境工作的勞工能擁有退避權。期盼政府用實際的行動，使勞動環境更安全。