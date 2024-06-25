快訊／虛構「3個幽靈中共情報員」　軍情局3軍官A走千萬下場曝

記者黃宥寧／台北報導

國防部軍事情報局中校蘇薪名、上校蘇永玲自2018年起聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬，挪為私用，各遭判處6至7年有期徒刑。後續檢方再追出，蘇男又與男中校徐之心、女上校江芳瑜以相同方式合作，3人合計詐領1330萬、美金10萬元再遭起訴。士林地院今（25）日宣判，依貪污罪判處江芳瑜5年11月徒刑、褫奪公權5年；徐之心2年8月、褫奪公權2年。

去年6月15日士檢國安專責檢察官，指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，發現軍情局中校蘇薪名在上校蘇永玲協助下自2018年至2023年期間，虛構大陸情報人員「梁方」等3名幽靈中共情報員，並偽造對話紀錄，瞎掰假情資藉此多次詐領情報協助獎金，不法所得約1640萬餘元，依貪污等罪起訴。

▲國防部軍事情報局女上校蘇永玲（紅圈者）與中校蘇薪名捏造假情資，詐領千萬情報獎金。（資料圖／記者黃宥寧攝）

今年2月29日士林地院，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」偽造文書、洗錢等罪，判處蘇永玲有期徒刑7年，褫奪公權6年，蘇薪名有期徒刑6年，褫奪公權5年。

士檢繼前開案件後，就軍情局內部有無其他違反軍紀之觸法情事持續深入調查，又查出蘇薪名以相類手法，夥同徐姓男中校、江姓女軍職人員以不實資料詐領與情報業務相關之工作經費，其中蘇與江於2016年至2023年間共同詐領約1000萬元，蘇與徐於2016年至2021年間共同詐領約140萬元，蘇個人則是在2018年至2019年間，又詐領約190萬元及美金10萬元，上開犯罪所得會透過不知情的他人帳戶洗錢，蘇薪名等同於8年內夥同3人詐領獎金超過2630萬元。

▲中校徐之心出庭上演諜對諜躲記者。（資料圖／記者黃宥寧攝）

檢方認中校蘇薪名、上校江芳瑜、中校徐之心，3人涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務上機會詐取財物、刑法之行使公務員登載不實公文書、詐欺取財及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，依法提起公訴。

士院經審理，今依共犯利用職務機會詐取財物罪，判處女上校江芳瑜，有期徒刑5年11月、褫奪公權5年，扣案500萬餘元；男中校徐之心有期徒刑2年8月、褫奪公權2年；徐男到庭聽判後，黯然離開。全案可上訴。