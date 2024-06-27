　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11引進日本超夯百元商店！全台逾300間　限時「50元有找」爽買

▲▼7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌Watts設立均一價59元專區。（圖／7-11提供）

▲7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌「Watts」，並設立均一價59元專區。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

看好近年來日本百元商店皆來台展店，7-11自去年起便率同業之先引進「Watts均一價59元專區」，讓消費者能以最實惠價格買到日本銷售最夯實用小物，而為了慶祝今年6月起全台展店逾300店，即日起特別祭出專區限時「全品項任選2件99元」，趕快把握便宜買了。

7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌Watts設立均一價59元專區，鎖定女性族群，以廚房、收納、衛浴等3大類提供豐富多元商品選擇，觀察發現在住宅區導入專區後銷售業績比一般門市成長2倍。

▲▼7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌Watts設立均一價59元專區。（圖／7-11提供）

▲現在「Watts均一價59元專區」全台展店超過300店，消費者能輕鬆以最實惠價格買到日本銷售最夯實用小物。

慶祝「Watts均一價59元專區」全台展店超過300店，7-11自即日起至7月23日推出專區全品項「任選2件99元」優惠，250款商品任你挑，推薦小象澆花壺，超萌造型還可兩用變成小朋友的專屬消暑玩水器，貓奴們更可蒐集貓腳椅腳套、貓咪收納盒與造型湯匙，一整組兼具美觀實用，不到百元就可擁有實用質感小物，為自己家裡妝點小巧思。

▲▼7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌Watts設立均一價59元專區。（圖／7-11提供）

▲「Watts均一價59元專區」自即日起至7月23日推出「全品項任選2件99元」優惠，250款商品任你選購。

PChome旗下日本跨境電商「比比昂」即日起進駐全家會員APP首頁，為喜愛購買日本商品的消費者打造最便利的跨境網購服務平台，消費者只要登入「全家」會員即可一鍵註冊，進入專屬賣場開逛，並能輕鬆購買日本直送商品。

▲▼全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」。（圖／全家提供）

▲全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」，即日起比比昂進駐全家會員APP首頁。（圖／全家提供，下同）

全家APP會員專屬比比昂日貨賣場提供萬件日本夯品，並依據會員喜好規劃家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等4大主打類型，還可享有超低優惠價，即日起至7月31日周周再推爆品最低1元起等獨家優惠。

針對消費者跨境網購時在意的國際運費、國內物流運費，全家與比比昂亦提供會員專屬優惠，即日起至7月31日消費不限金額，即可享全家取貨免運費，消費滿999元再享國際運費0元，現省260元；不僅如此，搭配「全家FUN心取」活動還能獲得限量優惠券，6月30日前至全家完成包裹取件，並出示會員條碼或提供會員手機號碼，即可於APP「酷碰券」專區獲得Fami!ce霜淇淋特價29元優惠券（兌換期限至7月3日）。

▲▼全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」。（圖／全家提供）

▲全家與比比昂亦提供會員專屬免運優惠，還可搭配「全家FUN心取」活動獲得29元霜淇淋優惠券。

ET快訊
快訊／寵物店老闆女兒悲慟發聲　「絕不向2樓妥協」
失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧關心電話
愛爸陳屍寵物店無人知！群狗哀鳴狂吠　女友下樓驚見悲劇
T-ara芝妍2年婚驚爆破滅！教練直播爆：聽說離婚了　網震撼
快訊／守宮女大生道歉了！　壽司郎：仍會提告
台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！　她嚇壞：完全動不了
獨／鄰居搞失蹤開店受阻！愛爸陳屍寵物店　3刀男黑化原因曝
快訊／4人受困花蓮瓦拉米山區！　1死1意識模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11引進日本超夯百元商店！全台逾300間　限時「50元有找」爽買

大潤發吃冰送寶可夢！6款人氣可動公仔超萌　400款冰品集集樂

咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

14天擺脫卡卡！百人實測統一AB原味優酪乳　97.2%見證告別堆積

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元　加10元多吃1碗白飯

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

香甜濃郁！全家超熱賣「慢煮焦糖拿鐵」回歸　限時特價55元

易胖體質也能瘦！四寶媽白家綺公開瘦身秘辛　甩肉8公斤變25歲少女腰

直擊麥當勞開賣三麗鷗娃娃！超狂頭香「每一套都有」：衣櫃全塞滿

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

7-11引進日本超夯百元商店！全台逾300間　限時「50元有找」爽買

大潤發吃冰送寶可夢！6款人氣可動公仔超萌　400款冰品集集樂

咖啡第2杯10元！全家最新優惠快看　泡麵、雪糕通通買1送1

14天擺脫卡卡！百人實測統一AB原味優酪乳　97.2%見證告別堆積

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元　加10元多吃1碗白飯

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力　重啟活力思緒！

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

香甜濃郁！全家超熱賣「慢煮焦糖拿鐵」回歸　限時特價55元

易胖體質也能瘦！四寶媽白家綺公開瘦身秘辛　甩肉8公斤變25歲少女腰

直擊麥當勞開賣三麗鷗娃娃！超狂頭香「每一套都有」：衣櫃全塞滿

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

日本首例！中國女「騎電動行李箱」路上趴趴走　無照駕駛被送辦

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

消費熱門新聞

易胖體質也能瘦　四寶媽白家綺公開瘦身秘辛

全家超夯「慢煮焦糖拿鐵」回歸！限時特價55元

柯南最新限量周邊只在全家加價購

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

漢堡王美式花生重磅4層牛堡只賣5天

全家茶葉蛋限時+7元多吃1顆

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

麥當勞得來速熟客券限時35天送

統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1

麥當勞制服版三麗鷗娃娃今天開賣

7-11思樂冰新口味「鳳梨椰椰」！限時2杯0元

必勝客周末限定13吋大比薩下殺半價

麥當勞最新「7大優惠券」一次看！

更多熱門

相關新聞

全家最新優惠快看！咖啡第2杯10元、雪糕買1送1

全家最新優惠快看！咖啡第2杯10元、雪糕買1送1

快趁便宜補貨！全家自即日起推出最新會員限定優惠，近日才開賣的新品「Let’s Café經典冰磚拿鐵」與「私品茶夏芒粉角青茶」可享第2杯10元，炎炎夏日喝起來超過癮，同步還有泡麵買1送1、雪糕買1送1等超豐富優惠。

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

全家茶葉蛋限時+7元多吃1顆

全家茶葉蛋限時+7元多吃1顆

全家超夯「慢煮焦糖拿鐵」回歸！限時特價55元

全家超夯「慢煮焦糖拿鐵」回歸！限時特價55元

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

關鍵字：

超商優惠日本百元商店省錢省荷包7-11

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

最會「溺愛孩子」星座Top 3

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

孫安佐爆登成人平台直播！

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面