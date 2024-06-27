7-11引進日本超夯百元商店！全台逾300間　限時「50元有找」爽買

▲7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌「Watts」，並設立均一價59元專區。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

看好近年來日本百元商店皆來台展店，7-11自去年起便率同業之先引進「Watts均一價59元專區」，讓消費者能以最實惠價格買到日本銷售最夯實用小物，而為了慶祝今年6月起全台展店逾300店，即日起特別祭出專區限時「全品項任選2件99元」，趕快把握便宜買了。

7-11自2023年5月引進日本平價百元商店超人氣品牌Watts設立均一價59元專區，鎖定女性族群，以廚房、收納、衛浴等3大類提供豐富多元商品選擇，觀察發現在住宅區導入專區後銷售業績比一般門市成長2倍。

▲現在「Watts均一價59元專區」全台展店超過300店，消費者能輕鬆以最實惠價格買到日本銷售最夯實用小物。



慶祝「Watts均一價59元專區」全台展店超過300店，7-11自即日起至7月23日推出專區全品項「任選2件99元」優惠，250款商品任你挑，推薦小象澆花壺，超萌造型還可兩用變成小朋友的專屬消暑玩水器，貓奴們更可蒐集貓腳椅腳套、貓咪收納盒與造型湯匙，一整組兼具美觀實用，不到百元就可擁有實用質感小物，為自己家裡妝點小巧思。

▲「Watts均一價59元專區」自即日起至7月23日推出「全品項任選2件99元」優惠，250款商品任你選購。



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▲全家攜手PChome旗下日本跨境電商「比比昂日貨賣場」，即日起比比昂進駐全家會員APP首頁。（圖／全家提供，下同）

全家APP會員專屬比比昂日貨賣場提供萬件日本夯品，並依據會員喜好規劃家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等4大主打類型，還可享有超低優惠價，即日起至7月31日周周再推爆品最低1元起等獨家優惠。

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