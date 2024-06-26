等到了！7-11今起首賣「精品馥芮白」　限時買2送2爽喝

▲7-11今起首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，門市可享單杯嚐鮮價89元，OPENPOINT行動隨時取則祭出限量買2送2優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買來享受！7-11自今（26）日起首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，喝起來奶香滑順輕盈、咖啡香濃郁，還帶有花果甜香，且除了7-11門市祭出嚐鮮價89元之外，OPENPOINT行動隨時取更加碼買2送2優惠，活動期間每日限量販售，趕快把握便宜喝了。

7-11今（26）日起首度開賣「CITY PRIMA精品馥芮白」，其實就是「Flat White」，每一口都能品嚐濃郁咖啡香、輕盈奶香，花果甜香也十分突出，大杯售價120元，今日起至7月9日到7-11門市購買可享嚐鮮價89元。

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取自今日起至7月1日再加碼優惠，「CITY PRIMA精品馥芮白」可享大杯買2送2，直接現省240元，活動期間每日限量販售1萬組，提醒此優惠僅供線上／門市支付購買，每會員可限購4組，兌換期限至今年7月31日。

▲現在趕快把OPENPOINT行動隨時取6月30日到期的票券全部換掉，即可加碼享「CITY CAFE大杯厚乳拿鐵買1送1」。



另外，若你的OPENPOINT行動隨時取有今年6月30日到期的票券，可要記得趕快換！OPENPOINT行動隨時取自即日起至6月30日加碼，活動期間連續5天兌換CITY系列飲品，就送CITY CAFE大杯厚乳拿鐵買1送1專屬兌換連結賣場。

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出2款咀嚼系新品。（圖／全家提供）

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」則推出2款全新咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

另外，自即日起至7月9日購買全家指定果茶飲品，即免費贈送冰塊杯，方便民眾在炎炎夏日自行調製冰飲。