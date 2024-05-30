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工藝中心與學校合推工藝教案　聯手北中南東離島103校報名

▲工藝中心與全國30所學校共創工藝教案。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心與全國30所學校共創工藝教案。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心為促進工藝文化平權、推動工藝校園紮根，與全國各地30所學校合作辦理「工藝入校　藝創教案」活動，將在北、中、南、東以及離島區域，展開臺灣工藝與教育融合的「樂活」工藝學習行動方案。

工藝中心於22日邀集30所學校代表參與啟動共識會議，建立未來合作共識，也象徵本次計畫正式啟動；中心主任陳殿禮表示，藉由工藝師與學校共同發展工藝教案，實施體驗教學，讓學生接觸手作課程、激發感知與興趣，探索工藝多元面貌的樂趣，期使工藝教育在校園紮根發展，日前徵求合作學校提案時，共計有103所學校報名徵選、迴響熱烈，同時為落實文化平權，採北、中、南、東、離島共5區分區錄取制度，最後錄取30所學校，亦包含矯正學校參與徵選的教案。

▲工藝中心與全國30所學校共創工藝教案。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

共識會議進行以實體會議及視訊會議方式同步進行，來自全國各地的教育工作者齊聚一堂，進行交流討論；另為使學校教師更深入認識工藝中心以及感受臺灣工藝之美，會後特別安排參觀臺灣工藝文化園區，藉由導覽過程的互動，更加瞭解工藝中心各個展區的特色環境和資源配置，也提升未來工藝與教學合作上的助益、增進臺灣工藝文化的認識和理解。

▲工藝中心與全國30所學校共創工藝教案。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心表示，以工藝融入學校教育（教材、教案）實踐，透過「做中學，學中做」培育新世代的工藝人才。工藝中心跨界與教育系統連結合作，期待在工藝師與學校教師的合作下，共創符合各校特色需求的工藝教案，開啟學生們多元學習的新體驗。

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