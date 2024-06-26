P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

▲林昶佐與P!SCO樂團登上民進黨直播節目。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今（26日）晚間邀請前立委林昶佐、搖滾樂團P!SCO擔任嘉賓，暢聊「政治歸政治，音樂歸音樂」議題，P!SCO吉他手Rachel自曝後悔當柯粉，看到民眾黨主席柯文哲言論越來越奇怪，甚至為了聲量蹭婚姻平權，讓她感到非常失望。

同樣身為關心社會議題的音樂人，林昶佐與P!SCO今晚談到是否「政治歸政治，音樂歸音樂」的大哉問。林昶佐表示，隨著台灣民主化的過程其，實在早在10年前，台灣樂迷與社會氛圍已經能理解到，音樂人可以談政治，聽音樂也可以關心政治，而不關心的朋友也仍然可以聽音樂。

林昶佐表示，近期又有文化不要沾染政治的討論，可能與中國對台打壓力道又加劇有關。Rachel則表示，可以理解藝人選擇不表態，但這其實就是中國想要的，要台灣人民沈默、不敢說話，但如果全部人都沈默，社會就會變成你討厭的樣子。

林昶佐說，其實包含台灣其他產業，以及世界各國的產業，已經開始在做調整，不再依賴中國，也就是打造安全、有韌性的供應鏈，包含將產業重心移回台灣，與其他民主國家互相幫忙建立市場，其實，文化產業也有部分開始重新佈局，包含政府也花了很多心力，讓台灣文化影視產業可以打進更多國家的市場發展。

對比台灣藝人遭逼表態，中國樂團回春丹發文事件，也讓P!SCO及林昶佐很有感。P!SCO表示，過去曾受邀到中國表演，因此有經營微博，當時在微博分享滅火器《島嶼天光》獲得金曲獎年度最佳歌曲，就被中國網友出征，「等飛彈飛過來，就真的島嶼天光了」。

針對回春丹事件，P!SCO說，即使回春丹樂團有這樣的言論，但他們在台灣的部分演出還是照常進行，也沒有警察把他們帶走，未來回春丹即使再受邀還是可以到台灣，仍有歌迷可以看到他們的表演，相反的，台灣樂團在中國做出什麼這些事情，真的不知道會發生什麼事情。

林昶佐也認為，這是很正常的，過去對進步價值不是很了解時，也是很常被歌迷罵，不論是樂手或樂迷說出各自的政治理念，必須要有雅量接受，這在國外的音樂祭是很常見的，搖滾音樂的歌迷這其實是家常便飯，更是玩音樂可愛的地方，如果被制約音樂就沒有吸引人的個性了。

吉他手Rachel更是大方承認曾經當過柯粉。她說，過去受到民進黨的影響當過一陣子的柯粉，如果有人問有什麼後悔的事情，那就是曾經把票投給柯文哲兩次。她透露，對柯文哲感到反感，是因他蹭婚姻平權，且國民黨都有組團去走遊行，民眾黨沒有報名卻只拍張照片就離開，十分無法接受。