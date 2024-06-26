快訊／金門驚現大陸海漂豬屍！檢出「非洲豬瘟陽性」為今年首起

▲烈嶼鄉青岐港發現大陸海漂豬，後續檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（26日）表示，22日在烈嶼鄉青岐港岸際發現一隻漂流豬屍，經防疫所採樣送檢後，今日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，也是今年首起檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。為此，金門縣防疫所除針對現場防疫人員、車輛及器械進行消毒外，亦進行10公里13家畜牧場訪視，所幸所有豬隻均未發現異常現象。

金門縣府指出，該豬屍的病毒基因片段與第1第2基因型重組非洲豬瘟病毒株序列相似度達100%，防疫所立即進行現場消毒，並對周邊10公里內的13家畜牧場進行訪視，所有豬隻均未發現異常現象。同時，防疫所已對接觸到該漂流豬屍的防疫人員、車輛、器械進行消毒措施。

為確保產業安全，農業部已公告，即日起至7月1日止，暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。但符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷台風險評估」規範之名單之生產業者及產品，仍可輸往台灣及其他離島。

防疫所呼籲，鄉親及農友務必配合政府各項防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，並提升防疫意識，才能成功將非洲豬瘟疫情阻絕於境外。