病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程





▲最美議員也確診。（圖／翻攝自Molly 翎熹）



記者鄺郁庭／綜合報導

新冠疫情又起，疾管署發言人曾淑慧示警，這波疫情將在8、9月達到高峰，可能9月後才會下降。有「最美議員」封號的嘉義市議員顏翎熹則在粉專坦言，昨（24）晚快篩後發現自己二次確診，「症狀不嚴重，只是鼻水塞得讓我無法思考。」

顏翎熹今日中午在粉專「Molly 翎熹」表示，「嗨大家，昨天晚上快篩後，發現我二次確診了。症狀不嚴重，只是鼻水塞得讓我無法思考」，提到近來有腸病毒、感冒及Covid-19等各式病毒，可說是大亂鬥般紛紛出爐，便提醒「雖然天氣炎熱，但出外盡量戴口罩，勤洗手，雖然繁瑣，但能為家人和自己多添一分防護。」

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她也說，目前確診雖然沒有強制隔離的規定，不過為了避免傳染，她還是排開了這禮拜的行程。她還提醒大家，可以檢查家裡的消毒酒精、口罩的數量是否足夠，以及快篩是否過期。文中，她還附上一張身穿oversize藍色條紋襯衫的照片，不僅露出一點美腿，因為胸前扣子沒扣，隱約露出一條深邃乳溝。

看到貼文後，網友們紛紛祝她早日康復，「早日康復，確診真的很難受」、「注意身體健康」、「請多保重！」「確診～不能穿那麼少。」還有人表示，「兩週前才第一次確診，喉嚨痛爆，吞口水極痛苦，需要通過前面三天痛期，後面就還好了」、「聽說第六波已經開始流行了，年輕人還好，老人家跟小孩真的要比較注意。」