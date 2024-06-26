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桃園烤肉店驚見「蟑螂菜盤亂竄」　他怒搜Google傻了：發生好幾次

▲▼桃園烤肉店驚見小強上桌！他再揭2點勸退 網酸：招牌寵物免費加菜。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

▲桃園烤肉店驚見蟑螂菜盤亂竄，他怒搜Google評價驚見「發生很多次了」。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人在外面的餐廳用餐，最不能接受的應該就是發現有蟑螂、老鼠出沒。一名網友在臉書投訴，他日前到桃園市一間烤肉店用餐時，驚見菜盤上有蟑螂在生菜裡亂竄，氣得他立刻錄影向店家反映，事後上網查了店家評論，才知道已經不是發生第一次。桃園衛生局知情後，已派人前往稽查，店家也針對事件做出回應。

原PO在臉書社團「桃園大小事」表示，他日前到桃園市一間韓式烤肉店用餐，埋怨該店明明是烤肉店，但冷氣卻一點也不涼，老闆還經常管東管西，怎樣烤肉也要管，最讓他不能接受的是，上桌的菜盤上竟然有蟑螂在菜葉裡面亂竄。

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原PO還透露，他事後查詢了該烤肉店的Google評論，發現以前早就有其他顧客反映餐點或桌上出現蟑螂，而且反映的人數還不少，讓他忍不住感嘆「各位真的不要來吃這一間，想來吃的要三思」。

▲▼桃園烤肉店驚見小強上桌！他再揭2點勸退 網酸：招牌寵物免費加菜。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

▲原PO查詢店家的評價後，發現類似事件已不是第一次。（圖／翻攝自臉書／桃園大小事）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「蟑螂這麼明顯，這有點誇張了」、「公佈出來是對的，店裡要改善衛生問題，誰希望在用餐時有蟑螂跑來跑去」、「食安問題很重要，有小強唉，我覺得公佈出來不為過」、「一般餐廳的桌面在打烊時都會用肥皂水擦過，小強最怕肥皂水，正常都不太會去爬桌面，桌面會有小強，可見這餐廳的衛生」。

對此，遭投訴的韓式烤肉店回應，由於餐廳無法直接噴灑蟑螂藥，他們每天打烊時都會投放餌劑，沒想到還是無法完全解決，他們也很無奈。桃園市衛生局知情後，已經立刻派人前往，針對餐廳不合格項目，已責令限期改正，屆期未改善，將依食安法第44條規定開罰6萬元以上2億以下罰鍰。

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