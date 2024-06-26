陳鑒詐1875萬竟想10萬交保！面對法官超敷衍　藐回：是啊對呀

▲資深藝人余天的女婿陳鑒(紅圈)，涉加入詐團擔任車手頭負責收取贓款，左2為張雲祥，前方為李富雄。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

資深藝人余天的女婿陳鑒，涉加入詐團擔任車手頭負責收取贓款，再上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流，2024年4月底陳男取款時當場被逮並遭檢方收押，事後與共犯移審新北地院。今（26）日召開羈押庭，陳鑒否認犯罪，願用10萬到20萬交保，且應訊態度有些吊兒郞當，回答「是呀、對啊、沒有呀」，預定下午4點半到5點才會有結果。

陳鑒今面對法官時否認犯罪，聲稱受朋友張雲祥之託，幫忙收到2次錢，第3次還沒收到就被抓，並稱有配合檢方偵辦，也供出「上游」張雲祥，沒什麼必要繼續羈押，願用10萬到20萬的金額交保。

而陳鑒應訊態度吊兒郞當，回答語氣「是呀、對啊、沒有呀」，法官問是不是指定交款地點、是不是指定不要有監視器的地方、若有監視器要關掉等，陳鑒都答「對呀」。法官再問「偵訊時說不確定款項是否合法，所以請這些人拿錢到你辦公室 」，陳鑒說「沒意見呀」。至於為何收取不認識的共犯李富雄交付數百萬元現金，陳鑒說，群組有寫會派誰來。

陳鑒的律師向法官請求交保，讓陳鑒可以回家照顧2個同住兒童，並指陳鑒扣案手機通訊軟體對話紀錄顯示，都是買賣虛擬貨幣的內容，顯然不知受託所拿的錢是詐騙贓款。目前庭訊還沒結束，預定4點半到5點才會裁定。