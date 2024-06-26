黃牌重機夜衝「18歲女噴飛亡」　家人淚崩發聲！夢到妹妹想回家

▲沈男越級騎黃牌重機，載林女南下，自撞護欄導致1死1重傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

台南官田區7日凌晨發生一起1死1重傷車禍，沈男載騎黃牌重機載林女南下，不明原因自撞護欄噴飛，林女搶救仍回天乏術。死者姊姊透露，事故當天夢到她渾身是血，是妹妹送她去急診的，妹妹還說了一句「想回家」，豈料清晨6點得知噩耗，妹妹車禍重傷過世。

林女姐姐在《Threads》表示，昨（25）日去拿現場圖，看完當下情緒潰堤，她蹲在警局淚崩指稱，「現場圖就看出滿地的血跡跟嚴重度，還有完全承受不住撞擊的簡易型安全帽」，車上一旁幫了一個大行李，接著痛斥「越級駕駛未告知還載人...真的是法盲，犯法犯得很徹底，根本草菅人命。」

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三天前，林女姊姊另一篇文說道，發生事故當天凌晨3點多，她夢到自己渾身是血，是妹妹把她送去醫院的，且妹妹穿著事故發生的衣服，說了一句「想回家」。

夢到一半醒來，姊姊迷糊看了手機是凌晨4點多，打算中午睡飽後再跟妹妹分享這奇怪的夢，「心裡還在想這麼多血...莫非我要發財了」，於是她再次入睡，但一直睡不安穩。

直到清晨6點被家人喚醒告知，「妹妹走了」，姊姊回問「走去哪？七早八早的。」事實上，說出這疑問句時，她彷彿知道妹妹出了意外，家人難過回應，「凌晨一點多車禍傷重過世。」

▲沈男疑似精神不濟而釀禍。



林姊聯絡完禮儀公司就直奔台南，抵達停屍間時，無法接受妹妹走得這麼突然，「看著妹妹躺在我熟悉的空間裡，最後的表情充滿著驚恐痛苦也沒有闔眼，傷痕累累支離破碎，我的心都碎了。」最後林姊抱著妹妹說，「不要怕，姊姊來了，我現在就帶妳回家。」

回顧這起意外，警方調查指出，19歲沈男僅持有普通重型機車駕照，卻越級騎黃牌重機上路，7日凌晨1時20分左右，他正沿著台84線西向東行駛，但疑似長途騎車勞累，行駛路線向右偏移，接著自撞護欄。由於撞擊力道猛烈，2人當場噴飛，林女經送醫搶救約2小時，因傷勢過重於7日凌晨3時06分宣告不治。

據了解，沈男及林女為高中同學，2人都住在新北市，是今年高中應屆畢業生，6日晚間7時許2人一時興起，想到台南新化找朋友，這才共騎大型重機車南下。