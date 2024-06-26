疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

▲民眾接種新冠疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情一波接著一波，而且面臨變異株不斷威脅，美國方面已建議藥廠更新疫苗株以KP.2變異株為主。疾病管制署今（26）日證實，將採購最新版新冠疫苗550萬劑，接種規劃也曝光！疾管署副署長曾淑慧表示，新版新冠疫苗會於10月1日和今年度的公費流感疫苗一起開打，而且會分為兩階段，優先針對長者、學童幼兒、醫護防疫人員等高風險對象施打，以獲得最新保護。

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▲今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（圖／疾管署提供）

國內進入新冠第6波Omicorn疫情，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%。

KP系列病毒占比持續上升，美國食品暨藥物管理局（FDA）變更對2024到2025年COVID-19疫苗的病毒株建議，要求製造商如果可行的話，更新新的疫苗以針對KP.2變異株，而不是先前試圖鎖定的JN.1譜系。

疾管署證實，今年秋冬的新冠疫苗已經確定要採購最新版疫苗株550萬劑，曾淑慧表示，根據疾管署最新規劃，最新版的新冠疫苗會和公費流感疫苗一起開打在今年10月1日開打，而且都會分為兩階段。

第一階段是高風險民眾，包含醫事人員、防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至學齡前幼兒、高中以下學生等，第二階段則會從11月1日起開打，公費流感疫苗限50~64歲無高風險慢性病程人、新冠疫苗則是6個月以上民眾全面開打。

至於採購疫苗是莫德納單一廠牌還是會納入Novavax等不同製程廠牌，曾淑慧僅說還需討論規劃，但數量確定為550萬劑。

▲現行使用的XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

目前國內使用新冠XBB疫苗，至今已經接種280.5萬人次，而疫情再次進入流行之後接種情況有上升，上周接種2.1萬人次，較前週增加61.54%，全國接種率11.47%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.74%、1.79%。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。