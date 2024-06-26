　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

▲▼Novavax疫苗開打。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾接種新冠疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情一波接著一波，而且面臨變異株不斷威脅，美國方面已建議藥廠更新疫苗株以KP.2變異株為主。疾病管制署今（26）日證實，將採購最新版新冠疫苗550萬劑，接種規劃也曝光！疾管署副署長曾淑慧表示，新版新冠疫苗會於10月1日和今年度的公費流感疫苗一起開打，而且會分為兩階段，優先針對長者、學童幼兒、醫護防疫人員等高風險對象施打，以獲得最新保護。

▲▼今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（圖／疾管署提供）

國內進入新冠第6波Omicorn疫情，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%。

KP系列病毒占比持續上升，美國食品暨藥物管理局（FDA）變更對2024到2025年COVID-19疫苗的病毒株建議，要求製造商如果可行的話，更新新的疫苗以針對KP.2變異株，而不是先前試圖鎖定的JN.1譜系。

疾管署證實，今年秋冬的新冠疫苗已經確定要採購最新版疫苗株550萬劑，曾淑慧表示，根據疾管署最新規劃，最新版的新冠疫苗會和公費流感疫苗一起開打在今年10月1日開打，而且都會分為兩階段。

第一階段是高風險民眾，包含醫事人員、防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至學齡前幼兒、高中以下學生等，第二階段則會從11月1日起開打，公費流感疫苗限50~64歲無高風險慢性病程人、新冠疫苗則是6個月以上民眾全面開打。

至於採購疫苗是莫德納單一廠牌還是會納入Novavax等不同製程廠牌，曾淑慧僅說還需討論規劃，但數量確定為550萬劑。

▲▼Novavax XBB疫苗開打，台大醫院首日接種踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

▲現行使用的XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

目前國內使用新冠XBB疫苗，至今已經接種280.5萬人次，而疫情再次進入流行之後接種情況有上升，上周接種2.1萬人次，較前週增加61.54%，全國接種率11.47%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.74%、1.79%。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

ET快訊
越南航空驚爆破產危機！　將進入無力償還
快訊／高雄網紅「志淵」遭警方逮捕
快訊／唐治平拒就醫：我沒問題！　經紀人曝最大難關
超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避
快訊／疾管署宣布：即起擴大公費抗病毒藥物對象
台女赴帛琉遭脫光檢查私密處　求救方式一次看
台鐵土石流畫面首曝光！　19分鐘未通報
警車撞邁巴赫賠償方式曝　「愛的鼓勵」太高調慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐踩巨雷：一堆行程作廢

台中、安平港郵輪掛零　港務公司曝明年1月日本高檔郵輪要來

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避暑

立委提議辦「國語辭典找碴活動」揪錯　教長認可：願提供獎勵

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐踩巨雷：一堆行程作廢

台中、安平港郵輪掛零　港務公司曝明年1月日本高檔郵輪要來

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避暑

立委提議辦「國語辭典找碴活動」揪錯　教長認可：願提供獎勵

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

Aston Martin「新手排跑車」亮相！限量38台、阿隆索委託設計

從高中一路全勤！布里吉斯進NBA連打474場　重聚3名NCAA冠軍隊友

學校、醫院電價補貼傳將取消　台電：優惠沒改變

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

爆駐美代表處霸凌案　徐巧芯：專員被下令整天坐電腦前不能開機

快訊／瑞芳台2線貨櫃車翻落3米高海岸！駕駛受困無生命跡象

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

快訊／高雄網紅「志淵」涉毒被抓！住家疑似抄出毒品　

全台前4月建照核照量年減18.7%　雲林翻紅逆增近5成

生活熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

小學生看電影染菜花　醫曝：這座位容易幹壞事

今明最熱！　「超級夏天」來了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

搭機遇K董！女被他身高驚呆：本人好高

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

高雄飆39.8度「南部熱到紫爆」　午後雷陣雨炸全台

西北雨！　今「下最多」地區曝

百貨徵人列7大工作內容　起薪氣炸網

更多熱門

相關新聞

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大抗病毒藥物對象

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大抗病毒藥物對象

國內時隔7年再出現夏季流感，上周9.5萬人類流感就醫！疾病管制署今（26）日罕見宣布，即日起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，納入「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」等對象，適用期限至7月31日止。

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰

守宮放醬料碟！疾管署揭風險：恐釀沙門氏菌傳播

守宮放醬料碟！疾管署揭風險：恐釀沙門氏菌傳播

現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

照顧住院老伴「染上新冠」摔出一身傷！醫爆心疼

照顧住院老伴「染上新冠」摔出一身傷！醫爆心疼

關鍵字：

新冠疫情新冠疫苗疾管署

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面