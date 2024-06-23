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社會 社會焦點 保障人權

老董臨終交代8億財產「全程錄影」　法官判遺言無效！律師揭關鍵

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲法官認為，即便王董的「遺言」是真的，仍無法律效力，只有道德上的拘束力。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

70多歲企業家「王董」事業有成，臨終前全程錄影，叮囑將價值5億元的公司股票交給大兒子、不動產及現金約3億元交給小兒子。怎料王董過世後，小兒子立刻提出平分家產，雙方對簿公堂。法庭上，大兒子提出父親錄音錄影作為證據，自認勝券在握，沒想到法官卻判他敗訴。

律師蘇家宏日前在臉書分享案例，王董是一個成功的企業家，也很愛家庭，但長期忙於工作，一直沒去做「家族企業傳承」，因為他堅信，兩個兒子從小聽話，即便娶媳婦後也從不違抗他的意思，所以也不急著去做。

直到有一天，王董重病進了醫院，才在臨終前把2個兒子叫到病床前交代身後事。王董說，為了讓創立的公司股權集中，他決定把價值5億元的公司股票全交由大兒子繼承，而他的不動產及其他現金約3億元，就由小兒子繼承。

兩個兒子聽完連連點頭稱是，信誓旦旦說一定會遵照父親的意思，讓王董聽完備感欣慰，不久後便撒手人寰。不過，令人遺憾的是，小兒子過沒多久便提出平分家產，要求大哥把公司股票也分給他，但大哥不答應，因此小兒子一狀告上法院。

大兒子出庭時提出錄音錄影作為證據，強調父親臨終前交代得很清楚。錄影中可見，王董親口說道「我財產會這樣分，是因為我愛大家，每個孩子都說好，我們會遵照意思不爭吵。」他指出，他完全遵照父親的意思，是小兒子不孝順。

不過，法官最終判決小兒子勝訴，原因是大兒子拿出的錄音錄影只證明王董「遺言」是真的，但這份影音資料並非「遺囑」，沒有分割遺產的法律效力，只有道德上的拘束力，因此判決必須平分財產。

蘇家宏指出，大多數人認為「財富傳承」這件事並不急，但任誰都無法預測哪一天是生命的最後一天，可能往往還來不及交代就離開，以致於子女爭產事件層出不窮，即便有口頭交代，但子女不遵照意思，也可能白費唇舌。

對此，蘇家宏提醒，如果懂得法律，只要親筆手寫遺囑全文，並親自簽名並寫上年月日，就是一份有效的自書遺囑，或許能免掉一場子女互告的訴訟，並確保相關計畫有法律的後盾，「既然我們辛辛苦苦賺來的財產，是要祝福下一代的，除了口頭交代以外，也要學著運用法律來保障下一代的幸福。」

 
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