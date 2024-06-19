男公園持刀綁架性侵　13歲女學生「在男同學面前」失身！遭逞獸慾

▲美國紐約皇后區發生性侵案，25歲厄瓜多非法移民被懷疑涉案遭到逮捕。（圖／翻攝自NYPD）

記者張寧倢／編譯

美國紐約皇后區公園發生一起令人髮指的性侵案，嫌犯是來自厄瓜多的25歲非法移民印加-蘭迪（Christian Geovanny Inga-Landi），他當時手持一把大砍刀，威脅並捆綁了一對年僅13歲的男女學生，接著在公園樹叢中性侵了少女後逃離現場。

根據ABC報導，紐約警察局表示，案發後警方公布了拍到嫌犯長相的照片和影片，當地社區成員迅速認出這名男子，多人合力使用皮帶將男子制伏，過程中嫌犯曾試圖反抗，最終遭到社區居民毆打，隨後被送往醫院進行評估。

報導指出，這起性侵案發生在13日下午3時30分左右，印加-蘭迪在基塞納公園（Kissena Park）手持「大砍刀式」的刀械，威脅兩名13歲少年和少女，強迫他們進入一處樹林。接著他搶走了兩人的手機，並用鞋帶將他們的手腕綁在一起後，性侵了少女。

印加-蘭迪隨後逃離現場，兩名受害者返回學校後向教師報告了這起事件，隨後他們被送往醫院，目前情況穩定。

報導指出，印加-蘭迪曾於2021年6月非法進入美國，並在德州被捕，在紐約市也有3次傳票紀錄及一次未被逮捕的家暴事件。此次性侵案發生後，他被指控一級性侵、一級性虐待、一級搶劫、一級威脅、二級綁架、一級非法拘禁等多項罪名。根據警方初步調查，嫌犯被捕後承認自己有毒品問題，但聲稱從未做過此類性侵行為。