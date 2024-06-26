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社會 社會焦點 保障人權

褲濕啦！高雄正妹實習警花反詐「超熱」初體驗　分局長掃街宣導

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民一分局為了宣導反詐，分局長謝承甫親自帶隊來到菜市場沿街放送，甚至還當場舉辦有獎徵答，經過之處受到攤商跟來買菜的婆婆媽媽們的熱烈歡迎，不過頂著大太陽，高溫35度的高溫，分局長的衣服全濕透了，而隨行宣導的兩名實習正妹警花，讓她們倆害羞的說：「褲濕拉」。  

▲三民一分局長謝承甫帶隊走上街頭，一個小時小來，整個衣服都濕了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三民一分局實習生陳豫宣（右）以及吳旻倪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日早上，高雄市的氣溫來到35度的高溫，不過高雄市警察局三民一分局的分局長謝承甫可沒在管，因為帶著一隊伍，而他自己拿著大聲公走進了「松江早市」，幽默的話語以及隨機的有獎徵答，立刻吸引了攤商以及民眾的注意，大家紛紛注意，而謝承甫的親切也讓他頓時成了菜市場內的婆媽殺手。

▲三民一分局長謝承甫帶隊走上街頭，一個小時小來，整個衣服都濕了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三民一分局長謝承甫帶隊走上街頭，一個小時下來，整個衣服都濕了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三民一分局長謝承甫帶隊走上街頭，一個小時小來，整個衣服都濕了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲實習生陳豫宣（右）以及吳旻倪，直說自己反詐初體驗就是褲濕啦！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陪著謝承甫掃街的成員當中，有兩名非常亮眼的嬌點，就是今年來實習的112年特考班的正妹小警花，同樣都是25歲的陳豫宣以及吳旻倪，陳豫宣在大學是念餐旅系、吳旻倪是語文學系，雖然一個來自台東，一個是高雄，但一樣都是家裡頭有親人當警察，所以他們在大學畢業之後就投入特考班，想要當警察，而這次掃街體驗，讓她們直說很有趣。

她們說這次的任務指派是很臨時性的，分局長說走就走，根本沒有做準備，因為頂著高溫，一路走來都被太陽曬，連防曬工作都來不及偷偷做，只能硬著上！不過這次的經驗能夠跟民眾面對面互動，當個舉牌妹也是另外的實習經驗，只是私下問真正的感受時，她們害羞嬌笑的說就是「褲濕啦」。不過能夠跟著分局長走出冷氣房，來到街頭親自宣導反詐，讓民眾知道不能相信陌生人的匯款要求，有了防詐概念，就算褲濕幾件，一切都很值得。

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