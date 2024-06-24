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川拜辯論將登場！女股神公開支持川普

▲▼SARK做空女股神、「木頭姐」伍德。（圖／路透）

▲女股神伍德（Cathie Wood）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國首場2024總統選舉電視辯論將於27日（台灣時間28日上午）舉行，兩黨候選人拜登和川普正在積極準備。方舟投資（ARK Invest）執行長Cathie Wood，素有「女股神」之稱，近日表示她在即將來臨的美國總統大選中，計劃將手中的選票投給前總統、共和黨候選人川普，引起國際政經社會高度關注。

綜合外媒報導，Wood解釋道：「正如我對我的孩子們所說的，我會投給那些能為我們的經濟做出最多貢獻的人。」她還引用了經濟學家Arthur Laffer的話，稱在新冠疫情爆發前的三年間，川普政府創造了美國經濟的最佳時期。

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

這一表態引起了廣泛關注。Wood一直以來都是加密貨幣的支持者，而川普近期也多次公開支持加密貨幣產業，甚至宣布接受加密貨幣捐款。川普的這一舉動使他在加密貨幣社群中獲得了廣泛支持，包括Gemini創辦人Winklevoss兄弟在內的業界重要人士。

值得注意的是，Wood的訪談影片在上線數小時後便被下架。影片主持人、YouTuber Meet Kevin表示，這是因為他無意中讓Wood的言論看起來具有政治偏向，並為此致歉。他認為Wood的本意是強調經濟因素，而非僅僅基於政治考量。

Cathie Wood長期以來一直積極推動加密貨幣投資，方舟投資的ARK Web x.0 ETF早在2015年便成為首檔投資比特幣的ETF。今年1月，方舟投資更成功獲准發行比特幣現貨ETF。

據報導，川普的加密貨幣友好政策，無疑是Wood支持他的原因之一。隨著川普的支持者越來越多，包括拜登在內的競選對手也開始感受到壓力。有報導指出，拜登的競選團隊正在考慮通過Coinbase Commerce接受加密貨幣捐款，以爭取更多選民的支持。

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