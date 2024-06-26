無良山友！屏風山屋棄置「帳篷鍋具垃圾」　清潔工辛苦揹下山

▲屏風山屋周邊遭山友棄置帳篷、鍋具、蔬菜及垃圾等廢棄物。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震至今將近3個月，山區環境日趨穩定，太魯閣國家公園內的各登山步道陸續開放，也吸引山友登山健行。但近日工作人員進行屏風山屋環境維護時，卻驚見山屋周邊不少被丟棄的帳篷、鍋具、蔬菜及垃圾等廢棄物。清潔人員費了一番工夫將環境整理乾淨，並將廢棄物揹負下山，但也忍不住希望山友們可以共同維護山林及山屋的環境與設施。

▲清潔人員辛苦打掃後還要將廢棄物揹下山處理。

太管處表示，屏風山區受地震影響較小，又有設備完善的新建山屋，是十分熱門的登山路線。每週太管處都會請委外人員進行屏風山屋環境維護，除了檢查並做簡易設施維修外，也會將山屋裡裡外外打掃乾淨，提供山友安全又乾淨的環境。工作人員長時間觀察，多數山友都能珍惜山屋設施及環境，但有時候也會發現一些例外的情形，這次發現帳篷、鍋具和垃圾被丟棄在山屋外便是其中之一，讓人覺得誇張。

太管處強調，山區路途遙遠，環境維持不易，需要大家一起來維護。請山友登山及野外活動時，需體認到「為自己負責」、「為伙伴負責」、「為環境負責」3個責任。從自身做起，也互相提醒，共同愛護山林環境，務必將自己的垃圾揹下山，不造成環境髒亂與負擔，也提醒登山活動過程中，包括行進、炊煮、休息等每個環節，都要注意自身及伙伴的安全。