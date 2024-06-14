室友整天待房間也不出聲！他喊「以為沒人住」　一票大讚完美

▲室友幾乎都不出門。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

「不是有點誇張，是非常誇張。」一名網友表示，他的室友已經和他同住半年，但對方卻不太發出聲音，也從不開燈，讓他覺得很誇張，「除非買吃的才出門，跟待在監獄一樣！」貼文曝光後，不少網友反而覺得這是完美室友。

有網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，他和室友已經同住半年，但對方在家中卻從未發出任何聲音，也不開燈，「讓人以為沒人住，不是有點誇張，是非常誇張。」

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原PO說，室友住的那間是「一房一廳」，而對方稱自己總是待在房間裡。根據他的觀察，室友幾乎整天都待在臥室裡，「半年來不出聲、不出門、不工作、除非買吃的才出門，跟待在監獄一樣，正常人早就發瘋」。

▲原PO和室友已經同住半年。（示意圖／取自Pexels）

原PO也透露，室友「說她是做清潔工」，但對方的工作時間卻讓他感到困惑，因為室友每天都待在家裡，或是一週僅工作3到4小時，「世界上有這種工作嗎？」

貼文曝光後，大票網友都直呼，「這根本是完美室友吧」、「這樣不好嗎」、「這室友很好！你要是遇到唯我獨尊的才要哭」、「完美室友」、「不打擾他人的好人」。還有網友表示，「又不是沒繳房租，管這麼寬」、「我也24小時都在房間耶」、「你過好自己的生活就好了」、「關你屁事？我沒事在家也可以整天在房間啊」、「戴耳機玩3C用品不會有聲音的」。