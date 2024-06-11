　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名女大生兼職當清潔工賺外快，沒想到竟遭清潔業者侵犯。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女大生小花（化名）平時有做兼職清潔的工作，沒想到去年8月間接到工作邀約，進門後卻遭康姓業者扒光衣物，嚇得她極力抵抗、逃離現場。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判康男1年有期徒刑。

根據判決書內容，小花先前透過同學，認識了康姓清潔業者，後來偶爾會受到對方的請託，兼差做清潔工作，藉此賺取外快。

由於過去有合作經驗，小花2023年8月間接到康男的邀約，不疑有他答應了下來，2人在台中某處會合後，小花搭上康男的機車，準備出發前往工作。不過，康男突然以「更換衣物」為由，將小花帶回住家，接著又告知客廳沒冷氣，要小花進他的房間待著。

將人騙進房以後，康男又以「按摩舒壓」的名義，徒手按壓小花的背部，接著趁按摩的機會，將小花全身的衣物脫掉，並且動手侵犯對方。

▼女大生偶爾會協助康男完成清潔工作，沒想到兼差竟成惡夢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼洗廁所、馬桶、清潔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小花受到巨大的驚嚇，立即奮力抵抗，穿好衣物後立即逃離現場。不過，儘管逃離了狼爪，小花仍舊身心受創，罹患了中度憂鬱症，需要到身心診所接受治療。

小花後來在親友的鼓勵下，決定報警提告，將惡狼繩之以法，康男落網後則坦承犯行，並願意與小花和解。不過，因為小花沒有和解意願，且直到庭審時，康男仍未彌補小花所受的損失，台中地院法官審理後，依照強制猥褻罪，判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵發聲了
快訊／台中男陳屍屋內　警追查死因
幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝
快訊／新店工廠大火傳惡臭　消防局提醒關閉門窗
陸艇闖淡水河蹓躂時序曝　解放軍前少校刪航跡紀錄
快訊／馬拉威副總統墜機亡！　機上全數罹難
知名女YTR遭砂石車擦撞　摔倒險遭輾
快訊／吳東進列被告遭約談　停職仍24次任會議主席
潮州副站長舉槍照槓酸民！屏東警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

知名女Youtuber北宜遭砂石車擦撞　連人帶車摔倒險遭輾！

快訊／吳東進列特別背信罪被告遭約談　停職仍24次擔任會議主席

獨／超兇女體盛驚人套餐價碼曝　座上賓多上市櫃老闆、傳產大亨

台鐵YTR副站長曬舉槍照槓酸民！屏東警出手了：朝社維法偵辦

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

知名女Youtuber北宜遭砂石車擦撞　連人帶車摔倒險遭輾！

快訊／吳東進列特別背信罪被告遭約談　停職仍24次擔任會議主席

獨／超兇女體盛驚人套餐價碼曝　座上賓多上市櫃老闆、傳產大亨

台鐵YTR副站長曬舉槍照槓酸民！屏東警出手了：朝社維法偵辦

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

不到1個月異常2次！YouBike通勤時間大當機　北市重罰10萬元

控糖吃「10種蔬菜」最有效！　醫激推：還護肝、降膽固醇

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

景福宮、警友會捲袖捐血做公益　提前歡度警察節盼拋磚引玉

新興5月營收年增57%、月增37%　Q2賣船貢獻EPS約0.48元

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！首打席敲長打慶祝

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

富士山LAWSON「達成3條件有望拆黑幕」　官方再推7個最佳拍照點

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

踏板塌了！建案工人18樓墜下爆頭亡

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭水泥車輾斃

台南17歲少女騎單車被右轉水泥車撞上　倒地慘遭輾斃

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

桃捷全線22站飲水機緊急停用！員工嚇壞　公司回應了

更多熱門

相關新聞

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

台北市一名拆除工人劉姓男子，去年1月11日上午1時許在228公園內的2號女廁企圖性侵一名落單女子婷婷（化名），他將婷婷強推進殘障廁所旁的隔間，一手摀住對方嘴巴，另一手伸進她的內褲撫摸下體，沒想到竟意外摸到排泄物，劉男當場嚇到停手，衝到洗手台清洗後逃逸。台北地院審理發現，劉男患有中度智能障礙，依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，可上訴。

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

即／女大生陽台墜落！撞破雨遮掉車　幸運撿回一命

即／女大生陽台墜落！撞破雨遮掉車　幸運撿回一命

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

空軍士官長伸狼爪　女上尉遭襲胸摸下體

空軍士官長伸狼爪　女上尉遭襲胸摸下體

關鍵字：

清潔工女大生強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面