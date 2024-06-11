女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

▲台中一名女大生兼職當清潔工賺外快，沒想到竟遭清潔業者侵犯。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女大生小花（化名）平時有做兼職清潔的工作，沒想到去年8月間接到工作邀約，進門後卻遭康姓業者扒光衣物，嚇得她極力抵抗、逃離現場。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判康男1年有期徒刑。

根據判決書內容，小花先前透過同學，認識了康姓清潔業者，後來偶爾會受到對方的請託，兼差做清潔工作，藉此賺取外快。

由於過去有合作經驗，小花2023年8月間接到康男的邀約，不疑有他答應了下來，2人在台中某處會合後，小花搭上康男的機車，準備出發前往工作。不過，康男突然以「更換衣物」為由，將小花帶回住家，接著又告知客廳沒冷氣，要小花進他的房間待著。

將人騙進房以後，康男又以「按摩舒壓」的名義，徒手按壓小花的背部，接著趁按摩的機會，將小花全身的衣物脫掉，並且動手侵犯對方。

▼女大生偶爾會協助康男完成清潔工作，沒想到兼差竟成惡夢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花受到巨大的驚嚇，立即奮力抵抗，穿好衣物後立即逃離現場。不過，儘管逃離了狼爪，小花仍舊身心受創，罹患了中度憂鬱症，需要到身心診所接受治療。

小花後來在親友的鼓勵下，決定報警提告，將惡狼繩之以法，康男落網後則坦承犯行，並願意與小花和解。不過，因為小花沒有和解意願，且直到庭審時，康男仍未彌補小花所受的損失，台中地院法官審理後，依照強制猥褻罪，判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。