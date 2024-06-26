網紅瘋子哥「白天還出PO影片」當晚身亡！死因曝光：顱腦損傷嚴重

▲網紅瘋子哥去世。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國「龍之隊球迷會」6月24日發布訃告稱，龍之隊理事、助威部骨幹成員閻慶於6月23日晚，在西藏因車禍不幸逝世。隨後，中國足協賽事內容官方帳號「足球中國」也發文和影片悼念他。6月23日中午，閻慶更新了最後一條影片稱，自己在西藏騎行，當時身處4300米的海拔。當晚，閻慶便遭遇了意外。

據《澎湃新聞》報導，訃告稱，閻慶先生於6月23日晚，在西藏因車禍不幸逝世；將在山西太原家中設靈。閻慶作為龍之隊理事、助威部骨幹成員，每次國家隊比賽，他都站在領喊台上的最前線，引領著廣大球迷，為國足呐喊助威；願閻慶兄弟一路走好，望家屬節哀順變。

▲他當天還發影片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

閻慶生前是大陸國足的球迷，曾多次到比賽現場為國足吶喊助威。個人帳號「在路上的瘋子哥」顯示，今年5月，閻慶開始摩托車騎行，成為一位機車網紅。騎行過程中，閻慶還曾發影片表示，自己在路上參與了車禍救人，自己的手都被劃破了。

6月23日中午，閻慶更新了最後一條影片，稱自己在西藏騎行。他透露自己當時身處4300米的海拔，且前一天已經騎行了800公里，總騎行路程達到了8300多公里。當晚，閻慶便遭遇了意外。

據另一位網紅「吳老臭」回應稱，閻慶在摩托車自駕西藏旅行中，發生單方事故，導致顱腦損傷嚴重，經搶救無效去世。

在相關影片的留言區，網友們紛紛表示哀悼，「悼念瘋子哥，足球與機車的熱情永存，願安息」、「一路走好」。