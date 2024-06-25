交通混亂不堪其擾　日本京都請求中央「提高觀光客票價」

▲途經旅遊景點的京都市營巴士等大眾交通工具擠滿觀光客，導致一般市民難以乘車。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者戴雅真東京25日專電

日本京都因為觀光客過度密集、造成公共交通混亂而不堪其擾。京都市長松井孝治今天造訪國土交通省遞交請願書，希望更改收費制度，向觀光客收取比一般市民更高的票價，以差別定價方式改善情況。

受到日圓貶值影響，日本近來觀光客快速增長，帶來收入卻也引發「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，像是京都市就因為太多觀光客帶行李箱上車，造成巴士擁擠，在去年開始以日文、英文、中文等多國語言要求乘客不要攜帶大型行李乘坐巴士。

不過，途經旅遊景點的京都市營巴士等大眾交通工具擠滿觀光客，導致一般市民難以乘車，使得京都市當局在維護市民生活品質，以及振興觀光之間面臨兩難。

日本放送協會（NHK）報導，京都市長松井孝治今天訪問國土交通省，與交通大臣齊藤鐵夫會面並遞交請願書。

他表示，希望為了緩解交通擁堵情況，且讓京都市民感受到觀光業發達帶來的好處，能夠在市營巴士和地下鐵的票價上，針對觀光客和一般市民採取「差別定價」。

對於京都市的要求，齊藤對京都市的情況表示理解，將會進行相關檢討。

松井表示，「一般納稅人沒辦法搭乘市營公車，日常生活受到干擾，因此引發市民不滿。由於制定市民優先的定價，存在法制面問題，因此希望在國家的指導下逐步邁進。」