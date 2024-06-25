超商最新4款韓式料理！春川辣炒雞飯捲咬下爆餡　還有經典拌飯

▲萊爾富找來「韓姜熙的小廚房」合作，將在6月28日開賣4款聯名美食。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

愛吃韓式料理的你一定要嚐鮮！超商與知名韓式料理品牌合作推出4款聯名美食新品，這次直接把春川辣炒雞包進飯捲裡，大口咬下就能吃到滿滿的雞肉，甜辣滋味超過癮，還有超經典韓式拌飯，搭配豐富肉片與配菜，超級滿足，6月28日起就衝超商大吃一波。

萊爾富攜手知名韓式料理集團-豆府餐飲集團旗下的「韓姜熙的小廚房」，將在6月26日起開賣4款聯名韓式料理新品，首推「春川辣炒雞飯捲」（售價59元），選用品牌方特調韓式BBQ醬和韓式春川醬，再搭配雞肉、鮮蔬一起炒熟，甜辣口感一吃就上癮；另一款「燒肉紫菜捲」（售價79元），以經典芝麻海苔包裹燒肉、蘿蔔絲、油菜、黃蘿蔔等餡料，口感豐富有層次。

▲「春川辣炒雞飯捲」大口咬下能吃到滿滿的辣炒雞肉餡。



▲「燒肉紫菜捲」以芝麻海苔包裹燒肉、黃蘿蔔等餡料，口感非常豐富。

愛吃韓式拌飯的你絕對不能錯過「醬燒牛五花拌飯」（售價99元），使用品牌方特調韓式BBQ醬搭配肉香十足又軟嫩的牛五花肉片，吃起來超滿足；最後是「辣炒魷魚拌麵」（售價99元），使用品牌方特調韓式辣醬搭配深海魷魚圈，韓式甜辣滋味十分開胃。

▲「醬燒牛五花拌飯」用料超大方，有滿滿的肉片、配菜，吃起來超過癮。



▲「辣炒魷魚拌麵」以Q彈魷魚圈搭配韓式辣醬，甜辣滋味超涮嘴。



為慶祝「韓姜熙的小廚房」4款聯名新品上市，萊爾富於6月26日至7月23日推出優惠，活動期間只要購買這4款新品搭配指定商品，即可享合購價省10元；指定商品包含光泉冷泡茶系列冷萃綠茶／冰釀烏龍、原萃錫蘭無糖紅茶、黑松茶花一番煎茶、Hi-Life香辣脆雞球、Hi-Life黑胡椒雞塊等。

7-11自即日起則推出「泰開胃料理」全新企劃，自有品牌「星級饗宴」與米其林一星正宗餐廳「頌丹樂」合作帶來正宗開胃泰式料理，鹹食有「泰式打拋豬飯糰」（售價39元）、「泰式烤雞冷麵」（售價89元）、「遇見泰式打拋雞冷麵」（售價99元）、「瑪斯曼牛肉咖哩飯」（售價89元）、「泰式打拋豬肉飯」（售價89元）。

▲「四季泰好西米雪糕」以西米露為概念，在椰奶冰淇淋中加入粉紅蒟蒻、芒果顆粒、綠豆蒜等配料，口感相當有層次。（圖／7-11提供，下同）

這次聯名還首度跨足甜點和冰品類別，冰品首推「四季泰好西米雪糕」（售價49元），7-11獨家販售，以西米露為概念開發，基底是椰奶冰淇淋，添加粉紅蒟蒻、芒果顆粒、綠豆蒜等增添口感，且即日起至7月9日還可加入冰品抽抽樂活動，有機會抽中2件0元起；甜點則有「泰奶生乳捲」（售價69元），選用泰式紅茶製成鬆軟綿柔的戚風蛋糕，鮮奶油也拌入泰式奶茶粉，整體充滿茶香與奶香，送進嘴裡幸福感爆棚，今（25）日還有最後一天「第2件省10元」優惠。

▲左為「頌丹樂泰奶生乳捲」，泰式紅茶戚風蛋糕包覆著滿滿的泰式奶茶鮮奶油；右為「春上蛋糕杯-手沖泰奶」，用湯匙挖開柔軟的戚風蛋糕，就能嚐到香濃可口的內餡。

