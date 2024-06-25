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統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1　500款商品爆殺優惠

▲▼ 。（圖／7-11提供）

▲歡慶統一獅上半季封王，迎來史上第17座季冠軍，7-11祭出超豐富優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

就在今晚！統一獅隊喜迎隊史上第17座季冠軍，全台近7000家7-11將自6月27日起連續4天推出指定CITY PRIMA精品咖啡與韓國進口品買1送1，同場加映超過30大品牌旗下超過500款指定商品第2件5折，更串連OPENPOINT行動隨時取集結超過30款人氣飲料、冰品6入75折回饋。

狂賀統一獅隊2024年上半年球季榮耀封王，7-11祭出超強優惠，橫跨咖啡、麵包、大亨堡、飲料、泡麵、甜點、零食、冰品、糖果、日韓進口與統一指定商品等豐富商品結構，以廣受消費者喜愛的CITY PRIMA打頭陣推出精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，還有韓國進口的韓國熊津紅蔘飲系列、Sweetory可可球系列、MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列等指定同品項買1送1。

統一指定商品更跨足飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等品類優惠超齊全，還有超過30大品牌旗下超過500款指定商品加入同品類任選第2件5折優惠，另於OPENPOINT行動隨時取集結超過30款人氣飲料、冰品6入75折回饋。

▲▼ 。（圖／7-11提供）

▲近7000家7-11推出精品咖啡買1送1，線上線下共有超過500款商品可享爆殺優惠。

為紀念這歷史性的一刻，7-11也將在6月27日起至7月9日止推出2024統一獅隊上半球季冠軍周邊商品預購活動，全新紀念帽、T恤、紀念棒球、鑰匙圈、紀念毛巾等5款冠軍周邊商品就近至7-11門市即可輕鬆預購，同場限定販售的還有統一獅隊職棒周邊商品以及中華職棒聯盟35周年紀念商品等，球迷們收藏紀念就趁現在。

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