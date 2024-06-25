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修剪花草、幫鋪地磚被告賄選　「淑君阿姨」2審贏了

▲▼新北市議員蔡淑君。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

▲市議員蔡淑君替社區鋪地磚、修剪花草被告賄選，二審判處她無罪。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

被選民親切稱為「林口阿姨」、「淑君阿姨」的國民黨新北市議員蔡淑君被檢方指控，2022年九合一大選期間透過建設公司、園藝廠商免費替社區鋪設地磚、修剪花木涉嫌賄選。新北地院一審以蔡淑君所為不足以動搖民眾投票意願，判處蔡淑君無罪，檢方上訴後，高等法院二審25日維持一審無罪判決，可上訴。

根據判決書指出，蔡淑君是新北市第2選區（五股、泰山、林口）市議員，2022年九合一大選期間，新北地檢署檢方發現她透過建商，免費替林口一處700多戶、居民逾2000人的社區鋪設地磚，總費用達62萬元，社區管委會主委事後邀請她到社區頒佈感謝狀，還把感謝狀與合照等文宣，張貼在社區31部電梯中。

新北地檢署檢方還發現，蔡淑君以贊助之名，請園藝廠商到林口1處國宅社區修剪花木3、4天，蔡淑君參加該社區住戶大會時，對在場100多位住戶表示她贊助這筆修剪費18萬餘元，強調自己會做住戶們的靠山，現場並以手勢比出自己的競選號次。

蔡淑君當選連任後，新北檢隨即向法院提起賄選、當選無效之訴，主張蔡淑君企圖以免費修繕等服務博取好感，其實隱含以不正利益爭取選票的對價關係，形同假借捐助名義對社區住戶賄選。

蔡淑君則主張，上述服務廠商均自行吸收費用，她和服務處都沒有出錢，往年都會牽線廠商免費修繕社區做服務，是例行性的善舉，並非選舉年才有，且社區開放空間供不特定人使用，絕無賄選對價性，否認有賄選。

新北地院一審認為，社區住戶雖然依法須組織管理委員會，但不足以推定社區住戶因文化、學術、宗教或政治理念而有「共同目標」，無從認定社區住戶屬於《公職人員選舉罷免法》所稱具有一定凝聚力的「團體」，亦不能斷定假借捐助之名以迂迴方式賄賂社區，就會產生影響或動搖社區住戶投票意向，導致妨礙選舉公平與純正。

法官指出，社區住戶僅屬於同一生活群體，對社區未必有認同感，且本案鋪設地磚、修剪花木的成果， 就算非社區住戶的訪客、物流人員也可使用，頂多有益於行人通行，不足以動搖住戶原本的政治偏好或選擇，難以證明蔡淑君是以賄賂或不正利益尋求選民支持，審酌後判處蔡淑君無罪。

檢方上訴後，高等法院二審認為一審認事用法無違誤，且蔡淑君進行社區服務與民眾投票之間難以構成對價關係，考量沒有新的賄選具體事證，維持一審判決判處蔡淑君無罪。至於檢方另外對蔡淑君提起的當選無效訴訟，新北地院日前已判決駁回檢方之訴。

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