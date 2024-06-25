停紅燈時車內飄K味　男子辯吸K菸為減輕受傷疼痛

▲陳男停等紅燈違規使用手機遭警攔查。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

46歲陳姓男子駕車違規使用手機，員警見狀上前勸導，卻聞到車內飄出K菸濃烈塑膠味，於是予以攔停檢查，陳男下車後自知無法逃過警方的法眼，乃配合交付近20枝K煙予員警，並稱想借吸食K菸減輕肋骨受傷的疼痛，警方詢後依毒品危害防制條例偵辦並裁罰。

▲▼因車內散發濃烈塑膠惡臭K味，遭查獲約20枝毒品K菸。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局交通分隊分隊長吳偉輔前晚於蘆竹區中興路上巡邏時，發現陳姓男子駕駛自小客車停等紅燈時違規使用手機，乃趨近關切詢問，未料該男子開啟車窗後，員警聞到車內散發濃烈塑膠惡臭K味，隨即請該駕駛靠邊停車受檢。

陳男下車後經警方詢問，自知無法逃過警方的法眼，乃配合交付2包約20枝K煙予員警查扣，稱向不知名人士所購買，主要是為了減輕肋骨受傷的疼痛。警方詢後依毒品危害防制條例偵辦並裁罰。蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，K他命具有成癮性及危害性，吸食除會造成幻覺、失憶及失去平衡等損害外，還會造成膀胱病變是列管三級毒品，暑假將至，青少年涉世未深，易受誘惑，好奇施用毒品，而危害身心健康，警方將針對毒品加強查緝並積極向上溯源。