汽修廠小開找同學集資5萬買毒　自製「K菸」每支賣1千

▲汽修小開找同學集資5萬買毒，改成「k菸」每隻賣1千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

19歲的潘姓男子家中在苗栗經營修車廠，為了增經收入，竟然與同學透過網路買毒品K他命，再將毒品塞入香菸後轉於網路兜售，警方追查毒品來源時掌握2人情資，日前在高速公路服務站交易時埋伏逮人。

警方調查，潘姓男子家中在苗栗開設汽車維修廠，潘在自家車廠幫忙，從基層學徒開始做起，但他認為收入太少，找來19歲的鄭姓同學上網買毒品K他命，並將毒品磨成粉末。

▲潘姓汽修小開（右）與鄭姓同學交情要好，供稱係同學們湊錢買毒，再轉售獲利。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人異想天開，直接將磨好的毒K粉加入香菸前段作「K菸」，並且在網路上兜售，每隻售價要1千元，北市萬華分局掌握情資，得知要在高速公路三義休息站面交，立刻派人上前埋伏，順利逮捕潘、鄭2人。

潘男供稱，是與同學們集資5萬，上網買入K他命再將其轉塞進香菸進行販售，因為每個月收入才2萬元，為了多賺錢才會做出販賣毒品的行為。

據悉，潘與鄭2人均就讀技職學校，在學校念書時感情就很好，鄭畢業後也與潘一起到潘家的汽車維修廠上班，為了多賺錢才集資上網買毒，並改裝成「K菸」販售，訊後被依毒品罪送辦。