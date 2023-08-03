　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汽修廠小開找同學集資5萬買毒　自製「K菸」每支賣1千

▲▼汽修小開找同學集資5萬買毒，改成「k菸」每隻賣1千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲汽修小開找同學集資5萬買毒，改成「k菸」每隻賣1千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

19歲的潘姓男子家中在苗栗經營修車廠，為了增經收入，竟然與同學透過網路買毒品K他命，再將毒品塞入香菸後轉於網路兜售，警方追查毒品來源時掌握2人情資，日前在高速公路服務站交易時埋伏逮人。

警方調查，潘姓男子家中在苗栗開設汽車維修廠，潘在自家車廠幫忙，從基層學徒開始做起，但他認為收入太少，找來19歲的鄭姓同學上網買毒品K他命，並將毒品磨成粉末。

▲▼汽修小開找同學集資5萬買毒，改成「k菸」每隻賣1千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲潘姓汽修小開（右）與鄭姓同學交情要好，供稱係同學們湊錢買毒，再轉售獲利。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人異想天開，直接將磨好的毒K粉加入香菸前段作「K菸」，並且在網路上兜售，每隻售價要1千元，北市萬華分局掌握情資，得知要在高速公路三義休息站面交，立刻派人上前埋伏，順利逮捕潘、鄭2人。

潘男供稱，是與同學們集資5萬，上網買入K他命再將其轉塞進香菸進行販售，因為每個月收入才2萬元，為了多賺錢才會做出販賣毒品的行為。

據悉，潘與鄭2人均就讀技職學校，在學校念書時感情就很好，鄭畢業後也與潘一起到潘家的汽車維修廠上班，為了多賺錢才集資上網買毒，並改裝成「K菸」販售，訊後被依毒品罪送辦。

ET快訊
18歲「酒國小仙女」徵小姐！　媒介2國中妹賣淫慘了
連2天颱風假夢碎？　卡努暴風圈可能縮小
世大運女選手「100m跑21秒81」史上最慢！　被爆走後門
快訊／4人無生命跡象！　墜谷搶救畫面曝
鐵花村「66頂帳篷」遭吹垮！　畫面曝光
LIVE／卡努打轉！　氣象局最新說明
快訊／台電工程車墜山谷！　1人無生命跡象、3人狀況不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

台中婦領百萬要買車卻說不出車款　警銀聯手擋下：被騙了啦

預拌水泥車過彎衝民宅「側翻躺門口」　3屋2車受損...驚悚畫面曝

18歲妹自封：酒國小仙女！IG徵小姐「媒介2國中女3P賣淫」下場曝

卡努發威！宜蘭市交通號誌腰折橫躺馬路　路樹倒塌砸車

快訊／搶救畫面曝！台電工程車墜150米深谷　「4無生跡2傷」送醫

汽修廠小開找同學集資5萬買毒　自製「K菸」每支賣1千

快訊／台電工程車墜復興區山谷！1命危1輕傷　3狀況不明搶救中

北市沒放颱風假百貨直擊！網灌爆高島屋粉專tag蔣萬安：你看啦

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內3人緊急逃生

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

台中婦領百萬要買車卻說不出車款　警銀聯手擋下：被騙了啦

預拌水泥車過彎衝民宅「側翻躺門口」　3屋2車受損...驚悚畫面曝

18歲妹自封：酒國小仙女！IG徵小姐「媒介2國中女3P賣淫」下場曝

卡努發威！宜蘭市交通號誌腰折橫躺馬路　路樹倒塌砸車

快訊／搶救畫面曝！台電工程車墜150米深谷　「4無生跡2傷」送醫

汽修廠小開找同學集資5萬買毒　自製「K菸」每支賣1千

快訊／台電工程車墜復興區山谷！1命危1輕傷　3狀況不明搶救中

北市沒放颱風假百貨直擊！網灌爆高島屋粉專tag蔣萬安：你看啦

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內3人緊急逃生

王柏融尋求一軍機會　二軍先發扛3棒選保送

日本央行二度計畫外購債操作　日圓兌美元跳水貶破143

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

轉農木廢料為黃金　大地合作社創立推動循環經濟綠能再生

沖繩颱風災情慘重！駐日美軍「氣象雷達」直接被吹翻　零件四散

會展餐券逐年漲　卻仍是小資族享受五星美食的首選

澤倫斯基：烏克蘭盼今年秋季舉行和平峰會

富采彭双浪估下半年會成長但幅度不大　著重獲利能力改善

柯文哲稱「我不贏台灣會完蛋」　鄭運鵬批：井底之蛙的獨裁意識

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

快訊／九鵬飛彈基地爆炸　2人嚴重燙傷

無照男開賓士載妹撞民宅　車主是知名直播主

邱莉莉辱警「沒路用」　遭判拘役30日

即／嘉義深夜重大車禍！1死2傷

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

澎湖捐肝孝子遭觀光客圍毆　動手5人涉5罪全起訴

快訊／北市士林區大樹倒塌　雙向緊急管制

即／搶救畫面！台電工程車墜谷「4命危2傷」送醫

獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆說話了

颱風還沒來基隆先淹水！老闆開店「水衝出來」

快訊／卡努襲台新莊颳強風！工地鷹架遭吹落

更多熱門

相關新聞

好友譏「借車不還喔」　他惱羞當妻面拔槍

好友譏「借車不還喔」　他惱羞當妻面拔槍

新北市三峽區一名男子向朋友借機車載妻子外出，2人剛好巧遇，朋友抱怨借車都不還，雙方起口角衝突，男子惱羞拔出改造手槍恐嚇，警方獲報有吵架糾紛迅速趕抵，發現男子手中拿著一把槍，喝令他冷靜放下槍，男子佯裝配合，突然丟槍騎機車落跑；警方出動攔截圍捕，2小時後將他逮補，起獲海洛因、安毒，過程中還有2名員警受傷，訊後依槍砲、毒品、恐嚇及妨害公務等罪移送偵辦。

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡露餡

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡露餡

毒犯可進外役監　蔡清祥：有限制

毒犯可進外役監　蔡清祥：有限制

監獄女師自稱被調教　1打350滿足囚犯欲望

監獄女師自稱被調教　1打350滿足囚犯欲望

關鍵字：

汽修廠毒品K菸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面