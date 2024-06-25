全台「最熱城市」出爐！每年186天30度↑ 　網驚：屏東居然沒奪冠

▲台灣正式進入夏季，近幾天高溫伴隨午後大雷雨，讓民眾哀聲連連。（圖／CTWANT提供）

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台灣正式進入夏季，近幾天高溫伴隨午後大雷雨，讓民眾哀聲連連，不少人紛紛好奇究竟台灣「最熱城市」落在哪一處？對此，臉書粉專「圖地」透露，全台最熱的縣市就位於「台南市」，每年超過一半的天數氣溫都飆破30度。

臉書粉專「圖地」曬出一張圖表，內容可見據中央氣象署於1991年至2020年的數據顯示，各城市每年最高氣溫飆破30度以上的天數，分別是台北146天、基隆111天、新竹130天、台中梧棲123天、台中171天、日月潭16天、嘉義173天、台南186天、高雄174天、恆春169天、宜蘭122天、花蓮124天、台東成功126天、台東150天、澎湖119天、蘭嶼14天，其中以台南186天高居全國第一，相當於每年有一半的日子超過30度，高雄則以174天居次，而第3名為嘉義173天。

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▲全台最熱縣市前3名分別為台南、高雄及嘉義，其中台南每年有超過一半的天數溫度飆破30度。（圖／擷取自Facebook／圖地）

不過一向艷陽高照的屏東為何沒列前3名？粉專「圖地」表示，由於目前屏東氣象站設站時間還不到30年，所以才沒有列入官方統計之中，「如果沈葆楨今年才到恆春，他可能會想改名恆夏。」

對此，台南在地粉專「台南式 Tainan Style」也分享該貼文，引起網友留言直呼，「熱到都融化了」、「真的超級熱，完全不想出門，出去感覺就會中暑的概念，房間室內溫度就31度了」、「台南自從下完雨後到現在，站著都會被地板熱氣蒸到快中暑」、「紅綠燈的60秒，彷彿曬了6百年」、「我原本不相信台南最熱，但自從親耳聽到屏東的朋友和東南亞的的移工朋友說台南更熱，我就相信了」、「住這麼久今天才知道台南是最熱。」

也有不少人驚呼，「怎麼可能，屏東最熱吧」、「我以為是『屏東』奪冠」、「沒有屏東？要確欸」、「結果把屏東放在哪裡？」、「比恆春熱是怎樣，誇張了。」

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