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大陸 大陸焦點 特派現場

39歲「快遞小哥」綁沙袋送貨！竟跑進巴黎奧運　激動喊：不敢想像

▲▼欒玉帥。（圖／紫牛新聞）

▲欒玉帥成功「跑」進巴黎奧運。（圖／紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸39歲的送貨員欒玉帥號稱「跑得最快的快遞小哥」，8月將站上巴黎奧運賽道，引發大批網友關注。為達到參賽要求，他平時利用業餘時間訓練，會在雙腿幫5公斤沙袋送貨，每個月跑步三、四百公里。

據《大眾新聞》報導，作為京東一名包裹送貨員，欒玉帥將與全球約4萬選手一起亮相巴黎奧運會，參加8月10日馬拉松大眾組比賽。他受訪時對自己的巴黎之旅充滿期待，　「普通人參加奧運會，這是不敢想象的事情！」

出生於吉林集安農村的欒玉帥，2015年進入京東物流成為一名送貨員，剛到北京送貨時，所負責的區域多是老舊小區，幾乎天天要爬樓梯。一位市民這樣形容欒玉帥的送貨速度，「他在樓下按完門禁，我住三樓就能開門，這時他剛好到門口。」

欒玉帥憑著腿腳勤、能吃苦，不到一年就成了站點的「單王」，有一年的「雙11」電商購物節，他一天送出600多單，創了站點的紀錄。實際上，由於工作原因，欒玉帥的訓練時間並不多，他就把送貨當成鍛鍊。

▲▼欒玉帥 。（圖／央視網）

▲欒玉帥在工作 。（圖／央視網）

「卸貨分揀、爬樓梯送貨等都成了我的輔助力量訓練」，欒玉帥表示，他還不斷負重上難度，譬如在2個腿上綁沙袋送包裹，而這是他的啓蒙教練教授的；該教練是他送貨認識的客戶，曾執教八一隊。

欒玉帥的比賽成績在工作和訓練中飛速提升，接觸跑步的頭2年，他就達標大陸國家一級運動員水平，他也因跑得快、送單多，被公司選中組團參加了2017年的北京馬拉松。

在2021年北京半程馬拉松欒玉帥拿到「非職業選手第一名」。從第一次「全馬」跑了4個多小時，到個人最好成績2小時25分55秒，他被網友稱為「跑得最快的快遞小哥」。

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