高雄男撞毀2變壓器爆火光！害826戶停電　台電搶修4hrs將求償

▲台電高雄三民區變壓器遭車輛撞毀，瞬間引發停電。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄27歲丁姓男子今（24）日清晨5時19分開車沿九如二路行駛，經過民族一路口時，疑似恍神，車輛偏離車道、衝上人行道並猛力撞上路旁變電箱，一度爆出火光，附近826戶也瞬間停電。台電獲報後前往，現場2具變壓器毀壞散落一地，經搶修近4小時終於全數完成送電，後續也將向肇事男子求償。

台電高雄區處今晨接獲通報，高雄市三民區遼寧一街、九如二路、民族一路、旅順街、承德街等一帶停電，計有826戶受影響。事故是因「亭置式變壓器」遭車輛撞損引發，經逐步隔離事故點縮小停電範圍，於06時21分先行復電794戶（逾9成6）。

▲▼台電高雄三民區變壓器遭車輛撞毀，台電緊急搶修。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台電表示，現場遭撞毀共兩具分別重達823公斤、640公斤變壓器，搶修人員需先清理現場散落一地損壞的設備、線路，才能吊換新的變壓器，並重做接頭，測試是否裝置適當，才能確保後續供電品質穩定。歷經約4小時搶修，剩餘32戶也於9:18完成送電。

針對這起因車禍導致事故停電，台電會依規定向肇事者求償，賠償金額會依照設備損壞情況進行評估，必須待搶修人員修復完成後，向肇事者求償修復費用及其他損害賠償。