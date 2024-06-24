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超萌「貓福珊迪」來了！高捷快閃8大打卡點、賣場療癒周邊必收

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

▲「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

記者林育綾／綜合報導

日本人氣療癒貓咪「貓福珊迪」近來征服一票粉絲，如今也前進高雄捷運，即日起至9月22日推出期間限定店，現場展出8大打卡點，還有經典炸蝦喵、鯊魚喵造型實用周邊。另外，家樂福量販店近來也推出「貓福珊迪旅行露營去」相關周邊，包括折疊行李袋、盥洗包、旅行組等，7月2日前不限消費金額都可加價購。

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

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▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，化身成各種食物、動物造型，療癒萌樣收服一票粉絲（圖／信賴互動）

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

「貓福珊迪」化身成各種食物、動物造型，療癒萌樣收服一票粉絲，如今高捷限定店位於高雄車站南側站體B2，現場有8大打卡點，「萌喵立體大集合」8組立體萌喵排排站，各種可愛姿勢等粉絲來拍。「大小熊貓喵歡迎你」在門口邀你進店；店內右邊還有熊貓喵抱著甜點、飲料的「大嗑甜食區」。

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

▲▼「貓福珊迪」前進高捷，現場8大打卡點超萌。（圖／信賴互動）

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

接著有「相親相愛抱抱區」，看熊貓喵們緊靠在一起，甜度爆表！往左則有「貓喵午睡區」，看熊貓喵倒頭就睡，還有貓喵和小熊貓喵身邊堆著罐罐，準備大快朵頤的樣子，療癒到不行。旁邊還有圓滾滾身體的「熊貓喵三劍客」，最後有「貓喵抱球大扭蛋」。

周邊方面，有「鯊魚喵」造型小提袋，不管是裝水壺或飲料都超好拿，還有鯊魚喵圍成圈的小掛鐘、「河豚喵」飾品收納盒，不論是戒指或耳環，幫愛美的你把飾品一次收。「炸蝦喵」造型皮革敬、無線充電盤，「熱狗喵」食物夾等。

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，周邊超療癒。（圖／信賴互動）

▲▼「貓福珊迪」前進高捷推出期間限定店，現場8大打卡點、周邊超療癒。（圖／信賴互動）

此外，家樂福量販店近來也推出「貓福珊迪 旅行露營去」加價購活動，集結多管旅行、露營相關周邊，包括折疊行李袋、折疊傘、後背包、托特包、旅行填充瓶、盥洗包、行李整理袋、露營掛布、彈跳帳、抱枕、野餐籃等，7月2日前不限消費金額，都可以用178元～599元加價購。

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊加價購。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊加價購。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊加價購。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊加價購。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊，7月2日前不限金額都可以加價購。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福量販店近來推出「貓福珊迪 旅行露營去」相關周邊加價購。（圖／家樂福提供）

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