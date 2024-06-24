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除了老婆！老公「LINE釘選女同事」　全場逆風挺：妳還太嫩了

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO驚見老公把女同事釘選起來。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

就怕LINE聊天視窗被洗掉，只要釘選起來，聊天室就不會跑掉！一名人妻直呼，除了她以外，沒想到老公還釘選一位女同事，「看了真的心情頗差！」文章曝光後，多數人認為老公是清白的，「真正有亂來才不會大搖大擺的釘選，妳還太嫩了」、「我先生也是哦，主要是工程要聯絡的人真的太多，釘選以免忘記」。

一名女網友在Dcard表示，最近無意間看到老公的LINE，除了她被釘選之外，頁面上還出現一位女同事，讓原PO難以接受，就怕兩人關係不尋常，「看了真的心情頗差！」

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底下網友熱議，「真正有亂來才不會大搖大擺的釘選，妳還太嫩了」、「覺得是想太多了，要出軌的話，藏都來不及還會釘選嗎」、「既然都看了，點進去看更多訊息才好辨認？」「身為男人告訴妳，能被我釘選的都是很重要的女人，我連上班重要聯絡對象都不會置頂了」。

不過許多人直呼，只是怕頁面被洗掉，「我工作的時候，會把待處理事項的同事釘選起來，男女都是，結束後才取消釘選，有問題就直接問當事人，要是不相信當事人就乾脆分開好了，這種事也要問一堆不相關看熱鬧的網友，真的很無聊」、「我如果有待處理的公事，也會先把那個待處理的同事給釘選耶，如果真的在意可以不經意的問問，有問有機會」、「以前工作會時常需要聯絡的男同事，有一次我瞥見他的LINE把我釘選，但我們對話內容完全沒有曖昧，我離職後也就都沒有聯絡了，所以...還是可以問看看」、「我會把上班重要的聯絡對象釘選起來欸，怕不小心被其他官方LINE洗掉」。

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