台灣民意基金會／綠營神主牌「非核家園」鬆動？　45.8%不贊同

▲台灣民意基金會公布「國人非核家園政策態度」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）



記者郭運興／台北報導

「非核家園」是民進黨黨綱明定的理念，也被視為民進黨神主牌。台灣民意基金會24日公布最新「非核家園政策態度」民調，結果發現，45.8%不贊同、42.4%贊同，不贊同比贊同多3.4個百分點。該基金會分析，此民調傳達出，政府當前「非核家園」政策缺乏共識，僅建立在少數人支持基礎，政策未深入人心，值得深思。

根據台灣民意基金會調查，民眾對於「民進黨基本價值是非核家園，也是現行政府政策，您是否贊同此政策」。結果發現，18.8%非常贊同，23.6%還算贊同，22.2%不太贊同，23.6%一點也不贊同，6%沒意見，5.8%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二大致贊同民進黨政府「非核家園」政策，四成六不贊同，不贊同比贊同多3.4個百分點。

進一步分析，從年齡層看，除了65歲及以上公民外，每個年齡層都呈現「多數不贊同」民進黨政府「非核家園」政策。具體數字如下，20-24歲，三成六贊同，五成不贊同； 25-34歲，四成二贊成，五成二不贊同；35-44歲，四成四贊同，四成七不贊同； 45-54歲，三成九贊同，五成六不贊同； 55-64歲，四成四贊成，五成不贊同； 65歲及以上，四成五贊同，二成七不贊同。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成贊同「非核家園」政策，二成二不贊同；國民黨支持者，一成三贊同，七成八不贊同；民眾黨支持者，二成四贊同，七成三不贊同；中性選民，三成三贊同，四成四不贊同。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體來看，「非核家園」是民進黨核心價值，但在蔡英文政府八年完全執政後，社會對此卻完全缺乏共識，贊成者與反對者旗鼓相當，甚至反對者在人數上還稍佔上風，顯示民進黨政府此項政策並未深入人心。箇中原因為何？值得深思。

▼ 台灣民意基金會公布「國人非核家園政策態度」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

本次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授 負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 6 月 11 13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame randomsampling ）），市話 70%70%，手機 30% 。有效樣本 1070 人，市話 750人，手機320人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 3 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結 構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 TPOF) 。