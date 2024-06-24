恍神片！高雄男駕車直衝人行道　猛撞變電箱爆火光害864戶停電

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區今(24日)清晨5時19分許傳出826戶突然停電，台電獲報後緊急派員前往現場搶修，才發現停電原因係一設置於路旁的地下變壓器超車輛撞毀所引起。警方初步調查，肇事的丁姓男子(27歲)，當時駕車沿九如二路行駛，經過民族一路口時，疑似恍神，車輛當場偏離車道、衝上人行道並猛力撞上變電箱，現場還一度爆出火光。

▲丁男座車車頭變形爛毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面拍下，清晨時分街道人車還不多，當時丁男駕駛小客車沿著九如二路往西行駛，經過民族一路口後，疑似精神不濟恍神，整輛車向右偏離車道，直接開上人行道、並猛力撞上變電箱(地下變壓器)，由於力道猛烈，撞擊發生當下變電箱還瞬間爆出火光；這起車禍還波及路旁停放的6部機車、以及1部自小客。

警消獲報趕抵現場後，發現丁男座車車頭爛毀，且左腳有擦傷，經包紮後並未送醫；丁男酒測值為0，初判肇因應是駕駛時未注意車前狀況。由於這起車禍撞毀地下變壓器，導致三民區共826戶停電，經台電緊急搶修，已於清晨06時21分先行復電794戶，剩餘32戶待損毀變壓器吊換後即可恢復供電。

▼路口監視器拍下，撞擊瞬間還爆出火光。（圖／記者吳奕靖翻攝）