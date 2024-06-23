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明11縣市「高溫警示」　未來一周熱成紅番薯

▲▼明(24日)高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

▲明(24日)高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(23日)下午5時26分發布高溫資訊，明日11縣市會出現高溫，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來一周持續酷熱，小心熱傷害。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，接下來10天沒太大的變化，除了熱還是熱，至於何時有颱風，可能等到7月5日以後，熱帶系統才會開始蠢蠢欲動。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，明白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請注意。嘉義市為黃色燈號，請注意。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天太陽很強、風也是熱的，全台100多個測站都高溫達35度以上，尤其中部、大台北、南部內陸飆到37度。未來1周持續酷熱，長時間的高溫，特別小心熱傷害，有任何不適務必留意。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲ 今日全台高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

「觀氣象看天氣」則表示，接下來10天的天氣沒太大變化，除了熱還是熱，各地山區及大台北、基隆平地午後有較大的雷陣雨。6月30日、7月1日高壓稍減弱，西南風帶來較多的水氣，西南部有機會下些雨。

「觀氣象看天氣」表示，7月2日太平洋高壓又再度增強，又回到跟目前類似的天氣型態，至於何時會有颱風，可能得等到7月5日以後季內震盪(MJO)再度回到南海至菲律賓東方一帶，熱帶系統才會開始蠢蠢欲動。

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