雞腿、雞排飯都價降！店家「良心1公告」 8千人暴動：欠教訓

▲雞腿飯、雞排飯都降價 。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

太佛了！一名男網友驚呆直呼，第一次看到便當店主動降價，雞腿飯與雞排飯分別降10元與5元，文章引來一排網友給讚，「這時候水電費、店租、員工薪水就都不能拿出來說了」、「用雞降法吸客」、「罕見！」

一名男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張便當店公告，可見上頭寫著近日雞肉價格較為平穩，因此2款口味降價，「雞腿飯降10元，115元」、「雞排飯降5元，100元」。對於店家主動降價的行為，讓原PO大讚「佛心店面！」

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文章曝光後，引來8千多人爆讚，「會隨著物價調降的店家會繼續支持」、「這樣的店，還會繼續支持」、「這時候水電費、店租、員工薪水就都不能拿出來說了」、「有良心，雞蛋降價還沒看到早餐店荷包蛋降價的」、「罕見！」「只要願意調降就是好店家」「會降價的店家真的很少！好一段時間前去買滷肉飯加滷蛋，原本5元變10元，過幾天去買，原本付10元被退一半，店家說：蛋降價了不用那麼多」、「用雞降法吸客」。

吃貨們也狂問，「欸欸欸欸，公布一下店家地址，欠教訓，讓大家用新台幣讓他提早下班」、「求店名！用新臺幣下架」、「應該報出那家店，讓大家吃爆」。當地人則曝在台中大甲區，「好吃的便當」。