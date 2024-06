中菲南海衝突　總統小馬可仕：菲律賓無意挑起戰爭

▲菲律賓總統小馬可仕。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓海軍人員與中國海警近期在南海又發生新衝突,菲律賓宣稱造成一人嚴重受傷,船隻受損。菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)23日公開表示,菲律賓不會挑起戰爭將致力於和平解決爭端。

路透報導,小馬可仕在向西部司令部部隊發表談話時提及上述言論,期間並未點名中國,但讚揚軍隊在激烈挑釁之際保持克制,菲律賓始終按照國際法行使其自由與權利,「在保衛國家的過程中,我們忠於菲律賓人的本性,希望和平解決所有這些問題。」

小馬可仕還說,在履行職責時,菲律賓不會訴諸武力或恫嚇,也不會蓄意傷害任何人,「我們立場堅定,我們的冷靜與和平不該被錯誤視為默許。」

▲中國海警持斧頭威脅,持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。(圖/翻攝自Armed Forces of the Philippines)

中菲這場最新衝突發生的地點位在南海,當時菲律賓海軍搭乘充氣船前往仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)執行補給任務。菲律賓軍方宣稱,中國海警人員攜帶刀具長矛強行登船,奪走槍枝、導航設備等,多名菲律賓海軍人員受傷,其中一人失去拇指。

針對菲律賓的說法,中國外交部發言人林劍20日表示,中方依法採取「必要措施」維護自身主權,合法合理,專業克制。

CCG personnel violently attached ropes to tow the AFP's RHIB while threatening to injure an AFP soldier w/ a pickaxe. They also employed blaring sirens to create chaos, disrupt communication, and divert the attention of AFP troops, exacerbating the hostile & dangerous situation. pic.twitter.com/a8cPaGGH8j — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024

The CCG launched a brutal assault on the AFP personnel aboard an AFP Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB), aggressively ramming it and brandishing bladed and pointed weapons, explicitly threatening to harm AFP troops. pic.twitter.com/LuFgLE3WJj — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024