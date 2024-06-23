美海軍陸戰隊將在關島設第3支「濱海作戰團」　第一島鏈抗衡中國

▲美軍2022年3月在夏威夷基地成立的第3陸戰隊濱海團（Third Marine Littoral Regiment）投入南加州演訓的模擬作戰。（圖／翻攝自Facebook／3rd Marine Division）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）表示，繼夏威夷和日本沖繩之後，美國計劃在未來幾年內在西太平洋上的關島部署第三支「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），負責第一島鏈的迅速部署，濱海團成立目的在於「對抗中國攻擊」並成為保衛日本、南韓與菲律賓的威懾力。

根據日經亞洲報導，史密斯21日在華盛頓向媒體表示，陸戰隊濱海作戰團成立目的是在受到襲擊等緊急情況下能夠迅速保衛偏遠島嶼，設計上可提供遠程偵察感測與遠距火力，並使用移動飛彈砲組攻擊海上敵船。

日本放送協會（NHK）報導指出，為了應對中國不斷增長的飛彈能力，2022年第一個濱海團在夏威夷成立，去年11月，第二支濱海團在日本沖繩成立。日經報導稱，沖繩濱海團約有2000名兵力，萬一緊急情況發生，將被分散部署至周圍島嶼，從陸地上攻擊中國海軍船艦，擾亂中方軍事行動。

史密斯指出，幾年內將成立的第三支關島濱海團將負責迅速部署到第一島鏈內的菲律賓，拉開作戰空間，從而保護自日本到菲律賓、遠至夏威夷的戰略交通要道。他透露，美國將從12月開始自沖繩分批轉移約4000名海軍陸戰隊員到關島，首批約轉移100人。

當被問到是否足以阻止中國侵略時，史密斯表示，如果中國不希望船隻被擊沉，這些安全措施應該足以威懾中國，「因為如果中國攻擊菲律賓或日本，那對中國而言將會是『非常糟糕的一天』」。他強調，美國致力於保衛日本與其盟友的安全。