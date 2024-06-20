Uber休旅車路口左轉　夫妻載兒「三貼」煞不住攔腰撞！父子送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區金城路二段、立清街口今天（20日）上午8時許發生車禍事故。當時駕駛休旅車的Uber司機，從金城路二段準備左轉進入立清街，疑似未禮讓對向車，一輛直行3貼的機車直接撞上休旅車右側，造成騎士與5歲兒手腳擦、挫傷及胸部疼痛，由救護車送往土城醫院治療。

▲龔男騎機車載妻小上課，煞車不及撞上左轉的Uber休旅車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事Uber司機的63歲陳姓男子，今早駕駛白色休旅車準備前往載客，沿著金城路二段往中和方向行駛，陳男行經立清街口要左轉進入時，對向騎機車的34歲龔姓男子載著妻子準備送5歲兒子上課，行經該路口時，見陳男突然轉出，龔男煞車不及攔腰撞上休旅車後倒地，小孩的書包也散落在地。

▲龔男與妻小三貼騎機車，撞上左轉的休旅車。（圖／記者陸運陞翻攝）

路人見狀，立即撥打110請求協助，警消抵達，發現龔男及小孩四肢都有擦、挫傷，都表示胸口疼痛，立即清洗傷口包紮，隨即由救護車送往醫院治療，警方對陳男及龔男進行酒測，並未發現有酒駕情況，初步懷疑肇事原因是未禮讓直行車所致，但確切原因仍待警方進一步釐清。

▲龔男與5歲小兒子四肢擦挫傷，並感到胸口疼痛。（圖／記者陸運陞翻攝）