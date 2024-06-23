「上帝顯靈」真的贏了近100萬　大主教被賭場列入黑名單

▲辛巴威大主教遭賭場禁止入場。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

辛巴威大主教穆圖姆瓦（Emmanuel Mutumwa）自稱被上帝賜予「賭博必勝」的方法，親自下場玩了幾把，真的贏回3萬美元（約新台幣97萬元），但也因此被當地賭場列入黑名單、禁止進入。

《布拉瓦約24小時新聞》報導，穆圖姆瓦宣稱，看得見上帝顯現的神蹟幻象，因此每次賭博都會贏錢，獎金用於支付教會孩子們的學費，或者為新創企業提供資金。

穆圖姆瓦批評，賭場禁令非常不道德，因為他始終遵守遊戲規則，這些勝利應該受到尊重，「他們宣稱，既然我是先知，我就能從上帝那裡獲得關於開獎號碼的幻象。他們擔心會破產，因為我太常贏了。」

▲穆圖姆瓦宣稱，他都把獎金用來支付孩童學費、贊助新創公司。（圖／翻攝X）



辛巴威一間賭場經理匿名證實，同業會限制或禁止那些經常贏錢的玩家入場，以避免大筆支出。但他強調，此舉不僅合法，更是常見作法。

除了禁令，也有不少人抨擊神職人員不該賭博。穆圖姆瓦解釋，如果負責任地運用，賭博應該是一股潛在的積極力量，這場勝利也能夠幫助他人，是一種神聖的祝福，「上帝以神秘的方式運作。這場勝利不是靠運氣，而是對信念的考驗。我祈求指引，上帝透過幻象提供數字。利用這些獎金鼓舞我的教徒們，難道不是一種庇佑嗎？」