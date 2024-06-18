Threads「一票人月入20萬」職業公開！　他傻爆眼：正常嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近滑Threads時，發現有一票人透露，自己月入20萬元，更不避諱地公開自介「是做娛樂城的」，這讓他不禁疑惑，「這樣不就是承認犯法嗎？還是這是他們找下線手法？」

網友在PTT發文提到，「最近無聊看看脆（Threads），突然看到有人說自己月入20萬元，但他覺得很少，於是我就好奇點進該文，留言很多人噴他詐欺，不過當事人說他做娛樂城的，非詐騙。」

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原PO接著點進該帳號的個人頁面，結果對方竟大剌剌地自介是做娛樂城的，「後來我觀察一下，發現上面不少人公開自己在做娛樂城；而我覺得誇張的是，大家好像覺得這不是什麼大問題，並無不法。」

種種現象讓他十分錯愕，直呼「難道他們不知道這東西也是違法的嗎？公開自己從事娛樂城，不就直接自承犯法嗎？這些小朋友是不是有點低能，還是這是他們找下線手法？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，鄉民紛紛回應，「一堆詐騙轉戰那邊，因為X能兒特別好騙」、「釣魚阿，之後騙你去KK園區」、「那邊一堆老鼠會」、「騙想賺錢的笨蛋啊」、「跟傳銷一樣，想拉人先要造勢幾個藍寶石經理的收入」。而原PO事後強調，「我訝異的是，很多20幾歲年輕人對於這產業的正當性沒有疑慮。」

另外，刑事局也曾指出，網路簽賭具成癮性及誘惑性，帶來諸多家庭及社會問題，對社會治安及風氣形成負面影響，刑事警察局將持續查緝網路賭博，呼籲民眾切勿以身試法參與下注簽賭。