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大陸 大陸焦點 特派現場

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

▲▼ 桂林高鐵站淹水,桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲ 桂林高鐵站被淹畫面。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣西桂林市面臨逾60年最大洪水，高鐵站在水中「泡」了一夜，7台安檢機損壞，隨著洪峰過境，目前已恢復運營。車站工作人員回憶道，19日當天洪水漫進整個一樓大廳，有幾十公分高，到晚上整個車站全部泡了水，「沒想到今年會淹水。」

據《九派新聞》報導，大陸水利部消息指出，受降雨和上游來水影響，廣西桂江上游幹流控制站桂林水文站6月20日0時55分洪峰水位148.88公尺，超過保證水位1.88公尺，相應流量6380立方公尺每秒，水位、流量均列1958年有實測資料以來第1位（歷史最高水位和最大流量發生於1998年6月）。

網約車司機陳宏（化名）表示，他19日在桂林站接到一位乘客，對方說從桂林站蹚水出來，火車不開了，週邊飯店也住滿了，要搭計程車去6公里外的飯店，「桂林站被水淹了，出生到現在38年，我第一次聽說。」

▲▼ 桂林高鐵站淹水,桂林洪水。（圖／翻攝自微博）

▲車站內淹水畫面。（圖／翻攝自微博）

桂林站一名工作人員回憶道，19日水漫進整個一樓大廳，有幾十公分高，到晚上整個車站全部泡了水，當日值班的工作人員無法出去，最後坐火車到桂林北站才下車回家；隔天水慢慢退去，車站進行了一整天的消殺清潔工作，隔天早上6點恢復運作。

該工作人員也表示，車站進站大廳原本配有7台安檢機，全都被水泡壞了拿去修理，如今使用的3台為新購入的，配置完畢後投入使用， 「1998年（來洪水）桂林站都沒淹水。沒想到今年會淹水。」

隨著強降雨過程已結束，桂林政府22日宣佈，全市江河水位均在警戒水位以下，水勢平穩，決定於6月22日下午5時終止市防汛四級緊急應變。洪水過境後，被水泡了一夜的桂林站已恢復運營。

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