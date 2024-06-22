疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

▲千萬賓利溜進河裡，車主傻眼不修了。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

江蘇省蘇州市日前發生一起車輛掉進河中的事件，一名男子駕駛賓利豪車，停放在河邊時疑似忘記打P檔，結果導致車輛一路衝進河裡，畫面令人感到心碎。事後車輛被打撈上岸，車主也十分無奈，決定放棄這輛愛車。

綜合陸媒報導，李姓車主當初購買賓利豪車時，花費大約為300萬元（人民幣，下同，約新台幣1,337萬元）。19日上午10點多時，李男因為有急事，下車以後匆忙從後車廂取出公事包，接著就離開現場。

▲千萬賓利溜進河裡，車主傻眼不修了。（圖／翻攝微博）



不料過了5分鐘左右，李男聽到許多人在呼喊，一看才知道是自己的愛車溜進河裡，且他看到時，車子已經在河裡冒泡了，完全無法補救，只能打電話請人來拖吊。

李男指出，當時走得比較匆忙，不確定究竟有沒有打P檔，救援隊獲報後到場打撈，撈起時已經是20日凌晨2點。由於車輛價格較高，每年保險費用約落在6萬元（約新台幣26萬元）左右，此次發生意外，已經聯繫保險公司確定損失，未來也不會再修了。

不過，有不少大陸網友懷疑，賓利車輛的配備十分高級，不太可能會發生這種情況，車主可能是為了騙取保險理賠，才會惡意設局、讓車輛溜進河裡。至於詳細經過為何，仍待進一步調查釐清。