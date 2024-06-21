很多準爸媽會辦！她喊「1活動」沒意義　網戰翻：不參加就好了

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準爸媽舉辦「性別趴」　她喊沒意義：戳氣球不尷尬？網戰翻了

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲很多準爸媽都會舉辦性別趴。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多準爸爸、準媽媽都會舉辦性別趴，與親朋好友一起揭曉肚子裡小生命的性別，不過近日就有網友發文表示，她實在不知道為什麼要舉辦性別趴，戳氣球不會尷尬嗎？而且親友參與還要付錢、準備禮物。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「性別趴是不是最無意義的儀式」為標題發文，提到她身邊有好幾位孕婦，且每個人都有舉辦性別揭曉派對。但是她卻覺得性別趴很沒意義，因為這個孩子還沒出生，且母親是否能順利產下寶寶都還未知，準爸媽戳氣球都不會尷尬嗎？

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原PO認為，與親友分享喜悅也就算了，但現在的派對排場一個比一個大，甚至還需要親友分擔活動費用，既然沒錢就別生孩子。她也直言，婚禮收禮金還不夠，現在還要辦性別趴，接著又有滿月、週歲活動，既無法拒絕又要掏錢送禮，讓她感到煩躁，別人生小孩到底跟她有什麼關係？

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我有辦，來參加不用付錢還有伴手禮、buffet可以吃。其實就也是剛好有一個場合把朋友們聚集在一起」、「我自己有生，也參加過親戚舉辦的性別趴。覺得不用這麼麻煩，低調平安就好」、「我也覺得很沒意義，為什麼突然跑出這種活動」、「懷孕中，從一開始懷孕就不打算辦性別趴，覺得低調就好」、「就只是儀式感罷了，你不爽就說沒空，不要參加不就好了」。

其中不少網友則說，「還要收費是有點誇張，參加過2、3次朋友也沒收費耶」、「竟然要收費！我以為都是爸媽自己辦然後邀請親朋好友共襄盛舉耶，要收費我就覺得人家不想來很合理耶」、「老實說你如果不想參加、不想送禮，你大可以找個理由推掉，但我覺得收費確實不太妥」、「主要是要收費很瞎吧」。

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