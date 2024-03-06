▲韓國人氣夢幻藝術家林率智來台，《Midnight》個展奇幻兔子現身。（圖／美寓Meistay提供）



記者林育綾／台北報導

韓國人氣夢幻藝術家林率智首度來台，在台北舉行個展《Midnight》，其中的「奇幻兔子」是作品特色之一，像孩子般純真又敏感、獨立，而展覽主題象徵生活充滿不可預測的變數，有夜晚的恐懼與焦慮，但作品期望帶來如夜燈陪伴的療癒，即日起至3月31日在台北「美寓Meistay藝術文旅」展出。

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▲「兔子」是林率智作品特色之一，具備孩子般的純真眼神，又有敏感、獨立、固執的鮮明性格。（圖／林率智創作／美寓Meistay提供）



「兔子」是林率智作品的特色之一，具備孩子般的純真眼神，又有敏感、獨立、固執的鮮明性格，象徵著每個人內心世界與現實的衝突與和諧，每幅畫中的兔子，透過雙眼觀察世界，建構自己的獨特世界觀，呈現出每個人在努力維護內心平衡的形象。

▲「森林系列」著重於相同顏色的搭配、豐富的色彩變化。（圖／林率智創作／美寓Meistay提供）



《Midnight》將展出「森林」、「房子」兩大系列，「森林系列」著重於相同顏色的搭配、豐富的色彩變化，植物在畫中象徵著情感和記憶，而顏色的選擇則取決於創作時的情緒，如藍色代表平靜，而黃色則給人舒緩的感覺，不同的色彩搭配，讓每幅畫所傳遞的情感氛圍也大不相同。

▲「房子系列」以日常生活為靈感，更有許多小細節。（圖／林率智創作／美寓Meistay提供）

「房子系列」以日常生活為靈感，兔子在自己建造的家中專注地生活，象徵「家」是表達自己、休息、體驗各種情感並鞏固自我意識的區域。作品中也有眾多細節，例如記事本代表學習，兔子製作的水果蜜餞象徵著時間從過去到未來的流動，打開的窗戶寓意連結內在與外在的通道。

▲▼《Midnight》兩個系列雖然風格迥異，但透過「夜」這個共同主題連結在一起。（圖／林率智創作／美寓Meistay提供）

《Midnight》兩個系列雖然風格迥異，但透過「夜」這個共同主題連結在一起，形成一個豐富多彩的世界。林率智表示，很開心有機會在台北舉辦個展，希望觀眾能在作品中感受到生活的黑暗與光明。她認為，每個人內心都有暗藏的黑暗面，但即便在黑暗中，也會存在著一些小小的、快樂的回憶，觀賞這些畫作時，或許能夠重新審視自己的生活，尋找身邊的小快樂。

《Midnight》林率智台北個展

展覽期間： 2024年3月1日 (五) - 2024年03月31日 (日)

地點：美寓藝術文旅（台北市松山區八德路三段2號14樓）

費用：免費入場