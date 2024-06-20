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新消防法上路！新北加強工廠消防安全　推最高可領22萬補助

▲新北加強工廠消防安全 推最高可領22萬補助。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市府加強工廠消防安全，推最高可領22萬補助。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

近年工廠火警災害頻傳，不但造成業者本身及延燒戶生命財產安全的損失，嚴重的空氣汙染也直接影響了附近住民的生活品質。有鑑於此，新北市政府消防局第三救災救護大隊於今（20日）10時舉辦轄內工廠消防安全座談會。

此次座談會加強宣導今年度消防法修正事項，包含強化消防人員資訊權行使，儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1,000萬元，及廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可處管理權人7年刑責，藉此敦促公司企業落實自我風險管理，以減少火災發生後社會所需付出巨大成本。

經發局推出「納管工廠消防改善補助計畫」，業者應盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」，嚴格督促控管。針對新核定改善計畫的納管工廠，核定函中也將同步要求提出前述期程規劃，若未於核定改善期限內提送「消防改善證明文件」者，將無法申請展延。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費。

經發局再補充，為輔導業者順利落實消防改善，今年首創推出「納管工廠消防改善補助計畫」，完成消防設備改善者，依規模得申領10萬至20萬元的補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，更可加領2萬元補助，現屬特定工廠的業者也可參加以精進廠內消防設施。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，企業主應該比任何人都更了解並重視其工廠的風險，而且企業最大的資產是員工，維護安全及友善的工作環境，是企業主不可推卸的責任。企業主應把握下列原則，當災害發生時才能適時應變，減輕生命財產損失。

1. 確保工廠內部消防設施完善,如滅火器、消防栓、警報系統等定期維護及測試，確保正常運作。2. 制定明確的自衛消防編組預案,並定期組織消防演練，確保員工清楚逃生路線和疏散程序。3. 加強消防安全教育培訓,使員工掌握基本的消防知識和逃生技能。4. 保持通道暢通無阻,不得堆積雜物阻礙逃生。5. 嚴格禁止吸煙和使用明火等可能引發火災隱患的行為。6. 定期進行消防安全檢查並進行消防檢修申報。

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